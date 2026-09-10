Melincué: Condenado a 14 años por abusar de su hijo

El juicio oral desarrollado en los tribunales de Melincué contra L. A. V. concluyó este jueves con una condena a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusos sexuales cometidos contra su hijo cuando era menor de edad. La pena fue conocida luego del debate en el que la Fiscalía había solicitado 16 años.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial Nº 8, quien sostuvo durante el proceso que los hechos comenzaron cuando la víctima convivía con sus padres en Rosario y continuaron luego de que la familia se trasladara a Bombal.

La condena

L. A. V. fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, por ser ascendiente de la víctima, reiterado en una cantidad indeterminada de oportunidades.

A partir de esa calificación legal, recibió 14 años de prisión de ejecución efectiva, además de las accesorias legales y las costas del proceso. La pena quedó dos años por debajo de los 16 años reclamados por el Ministerio Público de la Acusación durante los alegatos.

También se dispuso que, oportunamente, el condenado sea alojado en una unidad penitenciaria provincial, donde quedará a disposición del Colegio de Jueces correspondiente y deberá cumplir el tratamiento progresivo de resocialización previsto por la normativa vigente.

Una vez firme la sentencia, deberán realizarse los exámenes para obtener la identificación genética del condenado y disponer su posterior incorporación al registro correspondiente. Además, se ordenó comunicar las medidas derivadas del proceso a los organismos pertinentes y notificar expresamente a la víctima.

Los hechos sostenidos por la Fiscalía

Durante el juicio, Cochero sostuvo que los abusos comenzaron cuando la víctima era menor de edad y vivía con sus padres en Rosario. De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su hijo para someterlo sexualmente.

La acusación señaló que posteriormente la familia se trasladó a Bombal y que los episodios denunciados continuaron durante un período prolongado. El vínculo, la reiteración de las conductas y las consecuencias psicológicas atribuidas a los hechos fueron algunos de los elementos considerados por el fiscal al solicitar 16 años de prisión efectiva.

Parte de los hechos fueron declarados prescriptos

La Justicia hizo lugar parcialmente a un planteo de la defensa y declaró prescriptos los hechos atribuidos entre 2005 y 2007 por abuso sexual con acceso carnal agravado. Como consecuencia, L. A. V. fue sobreseído respecto de esos episodios.

También fue declarado prescripto un hecho atribuido como amenazas agravadas ocurrido en febrero de 2019 en Bombal. De acuerdo con la acusación, el episodio se produjo cuando la víctima manifestó que revelaría los abusos que decía haber sufrido.

Estas medidas no alcanzaron a los restantes hechos incluidos en el juicio, por los cuales L. A. V. fue finalmente condenado a 14 años de prisión efectiva.