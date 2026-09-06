Melincué: Piden 16 años para un acusado de abusar de su hijo

El juicio oral desarrollado en los tribunales de Melincué contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo llegó a su etapa final. La Fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva por hechos que, según la acusación, comenzaron cuando la víctima era menor de edad y se extendieron durante más de una década entre Rosario y Bombal.

El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero contra L. A. V., acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas. Durante los alegatos, el representante del Ministerio Público de la Acusación expuso los elementos reunidos durante la investigación y fundamentó el monto de pena requerido.

Abusos que habrían comenzado en Rosario

De acuerdo con la acusación fiscal, los primeros episodios se habrían producido cuando la víctima todavía era menor de edad y convivía junto con sus padres en Rosario. La investigación sostiene que el acusado aprovechaba situaciones en las que permanecía a solas con su hijo para someterlo sexualmente.

Los abusos se habrían reiterado durante años dentro del ámbito familiar y de convivencia, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante el juicio. Posteriormente, la familia se trasladó desde Rosario hacia Bombal, en el sur de la provincia de Santa Fe.

El cambio de residencia, siempre de acuerdo con la hipótesis acusatoria, no habría puesto fin a los hechos. La Fiscalía sostuvo ante el tribunal que los episodios denunciados continuaron luego de que la familia se instalara en Bombal y se desarrollaron en un contexto de sometimiento y amenazas.

La prolongación de las agresiones atribuidas, el vínculo entre el acusado y la víctima y las circunstancias en las que presuntamente fueron cometidas constituyeron parte de los elementos considerados por la acusación al formular el pedido de condena.

Una amenaza con un cuchillo en Bombal

Entre los hechos incluidos en la acusación se encuentra además un episodio ocurrido en febrero de 2019 en Bombal. Según la Fiscalía, la víctima manifestó en ese momento su intención de revelar los abusos sexuales que denunciaba haber sufrido.

Ante esa situación, el acusado habría colocado un cuchillo en el cuello de su hijo y lo habría amenazado de muerte, de acuerdo con lo expuesto durante el proceso. Ese episodio fue incorporado a la causa como una de las amenazas atribuidas al imputado.

Para el Ministerio Público de la Acusación, las intimidaciones formaron parte del contexto en el que habrían ocurrido los abusos y resultaron relevantes para analizar las condiciones de sometimiento descriptas durante el juicio.

El pedido de 16 años de prisión

Al formular sus alegatos finales, Cochero solicitó al tribunal que el acusado sea declarado responsable de los delitos atribuidos y reciba una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para establecer el monto solicitado, la Fiscalía señaló que tuvo en cuenta las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, además de las características particulares de los hechos investigados.

Entre los elementos ponderados se encuentran el vínculo familiar entre el acusado y la víctima, la extensión temporal de los abusos denunciados y las consecuencias psicológicas que, según la acusación, produjo la situación atravesada.

El representante del MPA también remarcó que los hechos investigados habrían ocurrido durante un período prolongado dentro de una relación familiar, circunstancia considerada especialmente relevante al momento de solicitar la pena.

El debate oral quedó de esta manera en su instancia final luego de la presentación de la acusación y del pedido de pena. La situación procesal del acusado deberá resolverse mediante la decisión del tribunal que interviene en el juicio, mientras que los hechos descriptos mantienen carácter de acusación hasta que exista una sentencia.