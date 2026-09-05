Monteverde lanzó una herramienta para medir cómo se viaja en la ciudad

El concejal de Ciudad Futura puso en marcha “Nunca llego”, una plataforma participativa que permite registrar recorridos, tiempos de viaje, medios utilizados y dificultades encontradas. En sus primeros días reunió 270 evaluaciones, con una calificación promedio de apenas 1,7 sobre 5.

El debate sobre la movilidad urbana volvió a instalarse en Rosario de la mano del concejal Juan Monteverde, quien lanzó “Nunca llego”, una herramienta digital destinada a recopilar las experiencias cotidianas de quienes se trasladan por la ciudad y construir, a partir de esos registros, un mapa de los principales problemas vinculados al transporte y los tiempos de viaje.

La plataforma permite que cada usuario indique desde qué zona parte, hacia dónde se dirige, qué medio de transporte utiliza, cuánto demora en completar el recorrido y cuáles fueron las principales dificultades encontradas, entre ellas demoras, frecuencia, estado de las calles, costos o combinaciones necesarias. La experiencia puede además calificarse mediante un sistema de estrellas.

A pocos días de su puesta en funcionamiento, el primer balance difundido por el espacio político contabilizaba 270 evaluaciones y una calificación media de 1,7 puntos sobre 5, un resultado que expresa una valoración predominantemente negativa entre quienes decidieron participar hasta el momento.

El dato, de todos modos, debe interpretarse con cautela: al tratarse de una herramienta de participación voluntaria y no de una encuesta basada en una muestra estadísticamente representativa, los resultados iniciales permiten identificar experiencias y problemas recurrentes, pero no necesariamente describen al conjunto de los usuarios del sistema de movilidad rosarino.

Un mapa construido a partir de los viajes cotidianos

La información ingresada por los usuarios se incorpora a un mapa interactivo en el que pueden observarse los desplazamientos realizados por distintos sectores de Rosario. La intención es detectar zonas con mayores dificultades de conexión, recorridos donde se concentran las demoras y problemas que aparecen de manera reiterada.

El planteo busca incorporar una dimensión cotidiana a una discusión que tradicionalmente se analiza mediante indicadores como cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, frecuencias o costos operativos: cuánto tiempo necesita una persona para llegar al trabajo, estudiar, realizar un trámite o acceder a un servicio.

La iniciativa también tiene un componente político evidente. Monteverde viene colocando la movilidad entre los ejes centrales de su agenda y cuestionando el funcionamiento actual del transporte público. En mayo había advertido sobre la pérdida de previsibilidad del sistema y sostuvo que las dificultades para trasladarse terminan profundizando desigualdades entre quienes cuentan con vehículo propio y quienes dependen del transporte público.

Del diagnóstico al proyecto de PreMetro

“Nunca llego” aparece pocas semanas después de que Monteverde presentara su propuesta de PreMetro Rosario, concebida como una primera etapa de un sistema de transporte de mayor capacidad y con un eventual Metro como horizonte.

El proyecto contempla dos líneas troncales con carriles exclusivos y unidades eléctricas articuladas capaces de transportar hasta 150 pasajeros. Una de ellas atravesaría el corredor norte-sur y otra conectaría el centro con el oeste de la ciudad.

La primera línea proyectada tendría alrededor de 28 kilómetros entre Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, atravesando sectores como Alberdi-Rondeau, la Terminal de Ómnibus, La Siberia y el sur rosarino. Según la propuesta, inicialmente no se eliminarían las líneas de transporte existentes y, a medida que el corredor ganara pasajeros, podrían reorganizarse otros recorridos.

Las unidades serían completamente eléctricas y circularían sobre corredores segregados, sin necesidad de infraestructura ferroviaria convencional. Monteverde sostiene que este esquema permitiría aumentar la capacidad, reducir tiempos de viaje y disminuir la dependencia del combustible.

El dirigente también vinculó la iniciativa con la necesidad de discutir prioridades presupuestarias. Al presentar el proyecto sostuvo que parte de la primera línea podría financiarse con recursos equivalentes a los destinados al parque acuático proyectado en la ciudad, una comparación utilizada para defender la viabilidad económica de la propuesta.

La movilidad entra de lleno en la discusión política

La discusión ocurre además mientras el Gobierno provincial trabaja sobre un esquema de movilidad metropolitana que contempla conexiones entre Rosario y localidades del área circundante. En ese contexto, el transporte comienza a transformarse en uno de los temas centrales de la agenda política de los próximos años.

Con “Nunca llego”, Monteverde busca ahora sumar información generada directamente por los usuarios a esa discusión. El desafío será determinar hasta qué punto la participación logra ampliarse y si los datos recopilados pueden transformarse en información suficientemente robusta para orientar decisiones de planificación urbana.

Por ahora, las primeras 270 respuestas muestran un punto de partida: entre quienes utilizaron la herramienta, la experiencia de trasladarse por Rosario recibió apenas 1,7 puntos sobre cinco.