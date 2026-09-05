Teodelina: Secuestraron un revólver cargado durante un control vehicular

Personal de la Dirección General Guardia Provincial secuestró un arma de fuego y aprehendió a un hombre durante un operativo realizado en la tarde del viernes 4 de septiembre en Teodelina, en la zona limítrofe entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

El procedimiento se desarrolló durante un control vehicular, cuando los efectivos identificaron a un ciudadano mayor de edad que circulaba a bordo de una camioneta tipo pick-up.

Durante la intervención, los agentes constataron que el hombre transportaba un revólver cargado con cinco cartuchos en el tambor y en condiciones de uso inmediato.

Según la información policial, el conductor no contaba con la autorización legal correspondiente ni poseía documentación vinculada al arma de fuego. A partir de esta situación, el hecho fue encuadrado inicialmente como tenencia ilegítima y portación indebida de arma de guerra.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 7ª de Teodelina, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las actuaciones del caso.