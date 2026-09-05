Rosario: Se inauguró el Centro Acuático para los Suramericanos

A ocho días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos 2026, Rosario inauguró el Invencible Centro Acuático Provincial, una de las principales infraestructuras preparadas para la competencia internacional. El complejo está emplazado en el predio deportivo del Museo del Deporte y quedará incorporado de manera permanente a la infraestructura deportiva santafesina una vez finalizado el certamen.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y se desarrolló con exhibiciones que permitieron mostrar las instalaciones antes de su utilización durante los Juegos. El mandatario sostuvo que Santa Fe llega a la competencia con una infraestructura deportiva que, a su criterio, posiciona a la provincia en un nivel de referencia nacional y continental.

"Hoy podemos mostrarle a Argentina y al mundo que Santa Fe tiene la mejor infraestructura deportiva de Argentina y de América Latina. Cuando los santafesinos nos unimos, podemos salir adelante", afirmó Pullaro. También remarcó que el legado buscado excede la competencia y apunta a la formación de nuevos deportistas. "El legado que dejarán los Juegos Suramericanos es que nuestros jóvenes se formarán con los valores del deporte, la disciplina, el esfuerzo y el trabajo", señaló.

Continuidad de una política deportiva

Pullaro puso énfasis en la continuidad institucional del proyecto y reconoció que las obras vinculadas a los Juegos no comenzaron con su administración. "Este proyecto, que nos posiciona en otro lugar de Argentina y de América Latina, no lo empezó el gobierno que me toca conducir, sino que es continuidad de lo que se empezó en anteriores gestiones", expresó.

El gobernador añadió: "Eso demuestra que los santafesinos somos distintos: continuamos lo que otros empezaron. No somos egoístas ni creemos que debemos ser fundacionales, sino que seguimos adelante con lo que entendemos que está bien".

La inauguración reunió, entre otras autoridades, al intendente de Rosario, Pablo Javkin; al vocero de los Juegos, Federico Angelini; a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; a los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti; y al presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur, Mario Moccia.

Javkin vinculó la apertura del centro con una aspiración histórica de Rosario en materia de deportes acuáticos. "Una nueva etapa de un sueño que, hace seis décadas, muchas personas impulsaron para que Rosario contara con una infraestructura de deportes acuáticos capaz de situarla en el más alto nivel internacional", definió. También sostuvo que el mayor legado será ampliar las posibilidades de formación de nuevos deportistas.

La obra más compleja de la preparación

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que el Centro Acuático fue la intervención más exigente dentro del paquete de infraestructura desarrollado para recibir la competencia.

"En un año tuvimos que ejecutar y finalizar 21 obras en toda la provincia, y esta fue la más compleja de todas las que el Gobierno de Santa Fe debió realizar para recibir los Juegos Suramericanos", afirmó Enrico. El funcionario recordó que trece meses atrás el predio era poco más que un descampado, mientras que ahora cuenta con instalaciones de alto rendimiento que permanecerán en funcionamiento después del evento.

Mario Moccia calificó el complejo como "un escenario de nivel mundial, preparado para albergar todo tipo de competencias" y planteó que la infraestructura tendrá una proyección de largo plazo para el entrenamiento y la organización de futuras competencias.

Dos piscinas y capacidad para espectadores

El Invencible Centro Acuático Provincial dispone de dos piscinas cubiertas con características específicas para las distintas disciplinas. La principal es olímpica, con 50 metros de largo, 25 de ancho y tres metros de profundidad, y podrá incorporar tribunas temporales con capacidad para hasta 1.000 espectadores.

La segunda piscina está destinada a los saltos ornamentales. Tiene 21 metros de largo por 25 de ancho, cinco metros de profundidad y una estructura de hormigón armado de diez metros de altura para plataformas y trampolines. En ese sector podrán instalarse tribunas temporales para 450 personas.

El complejo incluye además vestuarios, depósitos, sanitarios, áreas técnicas y un subsuelo destinado a los servicios generales. Durante la etapa final se incorporaron trabajos solicitados por responsables técnicos internacionales de las disciplinas que utilizarán el recinto, con el objetivo de adecuarlo a las condiciones requeridas para los Juegos.

El exjugador de waterpolo Iván Carabantes definió la apertura como "un sueño para todos: para los deportes acuáticos, para la ciudad y para la provincia". El exnadador olímpico Federico Grabich y las nadadoras olímpicas Sofía y Etel Sánchez destacaron las posibilidades que las nuevas instalaciones abrirán para futuras generaciones de atletas santafesinos.