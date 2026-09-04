Corsalini se mostró dispuesto a disputar la candidatura a gobernador por el PJ

El intendente de Pérez y referente de Vamos Santa Fe, Pablo Corsalini, recorrió este viernes Venado Tuerto y otras localidades del departamento General López, donde ratificó la construcción territorial del espacio que reúne a intendentes y dirigentes del Partido Justicialista y dejó una definición política de cara a 2027: se mostró dispuesto a disputar un lugar como candidato a gobernador dentro del peronismo santafesino.

Corsalini estuvo acompañado por Pablo Giorgis, secretario general del Partido Justicialista del departamento General López, y Ramiro Gambetta, secretario general del PJ de Venado Tuerto, en una agenda que combinó encuentros políticos y recorridas por empresas de la región.

El dirigente explicó que la recorrida provincial forma parte del proceso que Vamos Santa Fe viene desarrollando con una mirada asentada en las experiencias de gestión municipal y en el contacto directo con los distintos sectores de cada territorio.

“Estamos decididos a ocupar ese lugar. Entendemos que el justicialismo en la provincia de Santa Fe tiene que poner su mejor expresión y yo intento hacer la síntesis de este espacio, representar y dar la disputa electoral”, sostuvo Corsalini al ser consultado directamente sobre una eventual candidatura.

Unidad y renovación dentro del justicialismo

El intendente de Pérez planteó que la estrategia política de Vamos Santa Fe apunta a combinar unidad y renovación, aunque aclaró que ese proceso no implica desplazar automáticamente a los actuales dirigentes partidarios.

Según explicó, la intención es generar nuevos ámbitos de diálogo y consenso que permitan construir un proyecto político provincial antes de definir únicamente quién encabezará electoralmente al justicialismo.

“Cuando uno dice ‘querés ser’, yo siempre digo: discutamos para qué queremos ser, para qué el justicialismo quiere recuperar o quiere volver a gobernar la provincia de Santa Fe”, expresó.

En ese sentido, Corsalini enumeró cinco áreas que considera centrales para elaborar una propuesta de gobierno: educación, seguridad, producción, trabajo y salud. A su entender, el PJ deberá alcanzar acuerdos programáticos sobre esos ejes si pretende volver a disputar competitivamente el gobierno provincial.

También realizó una autocrítica sobre experiencias anteriores del peronismo, al señalar que la unidad electoral por sí sola no garantiza una administración exitosa. “Si no discutimos claramente para qué queremos gobernar en estos cinco ejes programáticos, ponerle cara a cosas vacías ya sabemos lo que sucede: llegamos, ganamos con el esfuerzo de todos los sectores, pero después fracasamos como gobierno”, afirmó.

La discusión comienza a adquirir mayor relevancia política con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027 y luego de la reciente sanción del nuevo régimen electoral santafesino, que establece las reglas bajo las cuales deberán organizarse las próximas competencias electorales.

Una construcción basada en los territorios

Corsalini sostuvo que el trabajo de Vamos Santa Fe busca elaborar un diagnóstico provincial a partir del contacto con quienes intervienen cotidianamente en la actividad económica, productiva y social.

Entre esos sectores mencionó a industriales, instituciones intermedias, cámaras y asociaciones, con quienes el espacio pretende mantener encuentros durante las recorridas por los distintos departamentos.

“No solamente hay que ir a escuchar por escuchar, sino escuchar para poder trasladarlo después a una acción concreta”, remarcó.

Pablo Giorgis, por su parte, destacó el papel que cumplen los intendentes y dirigentes locales dentro de esa construcción política. Señaló que son quienes enfrentan diariamente desde las demandas más inmediatas de los vecinos hasta problemas de mayor complejidad vinculados con la generación de empleo y la aplicación de políticas públicas.

“Este grupo se formó desde los territorios, por una necesidad común de estar más cerca y poder compartir experiencias de gestión”, explicó Giorgis, quien confirmó su acompañamiento al liderazgo de Corsalini.

El dirigente de General López sostuvo además que el objetivo trasciende la próxima elección y pretende consolidar un espacio con proyección provincial. “Encuentra en Pablo Corsalini un referente que empezó a caminar la provincia hace bastante y nosotros decidimos acompañarlo en este camino, que comenzó hace un tiempo pero que no se termina en lo inmediato, ni siquiera en la próxima elección”, afirmó.

Una recorrida con eje territorial y productivo

La agenda de Corsalini en el sur provincial incluyó además contactos directos con el sector productivo. En Elortondo visitó Muebles Orlandi S.R.L., una empresa que emplea a 160 trabajadores, donde sus responsables plantearon las dificultades que atraviesan ante la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

Posteriormente, la comitiva recorrió MaqTec, en el Parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto, como parte de una agenda orientada a conocer de primera mano la situación de empresas y actores económicos de la región.

La jornada concluyó con un almuerzo en Miguel Torres, del que participaron más de veinte dirigentes y referentes justicialistas. Según precisó Giorgis, durante la recorrida hubo representantes de Venado Tuerto, Teodelina, Elortondo, Chovet, Wheelwright, Miguel Torres, Santa Isabel, María Teresa y Acebal, en el marco de la construcción territorial que impulsa Vamos Santa Fe en el sur santafesino.

La presencia del intendente de Pérez en Venado Tuerto y la región se inscribe así en una etapa de mayor movimiento interno dentro del justicialismo santafesino, donde los distintos sectores comienzan a definir posicionamientos, programas y posibles referentes para el próximo proceso electoral.

En ese escenario, Corsalini evitó presentar su eventual postulación como una decisión exclusivamente personal y procuró enmarcarla dentro de la construcción de Vamos Santa Fe. Sin embargo, ante una consulta concreta sobre sus aspiraciones, dejó una definición que hasta ahora había mantenido en un plano más general: está dispuesto a competir por el lugar desde el cual el peronismo buscará recuperar el gobierno de Santa Fe.