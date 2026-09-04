Rufino: Secuestraron un revólver cargado en un control vial

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en Rufino, luego de que personal de la Dirección General Guardia Provincial de Venado Tuerto detectara que trasladaba un revólver cargado y en condiciones de utilización inmediata. El procedimiento se realizó durante un operativo vehicular desplegado en el límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, en el marco de las acciones de seguridad pública que la fuerza desarrolla en sectores estratégicos y zonas limítrofes de la provincia.

Según la información suministrada, los efectivos se encontraban realizando un control vehicular en jurisdicción de Rufino, sobre el límite interprovincial, cuando procedieron a detener la marcha de una camioneta tipo pick up e identificar a su conductor.

Durante la intervención policial se constató que el hombre transportaba un arma de fuego tipo revólver que se encontraba cargada, con cartuchos colocados en el tambor y en condiciones de ser utilizada de manera inmediata.

Tenía autorización para la tenencia, pero no para portarla

Uno de los aspectos centrales del procedimiento estuvo relacionado con la situación registral del arma. De acuerdo con lo informado, el conductor contaba con habilitación para la tenencia del revólver, pero no tenía autorización para su portación.

La distinción resulta relevante porque la tenencia habilita al legítimo usuario a poseer un arma registrada y trasladarla bajo las condiciones establecidas por la normativa, mientras que la portación requiere una autorización específica para disponer del arma cargada y en condiciones de uso inmediato.

Precisamente, la circunstancia constatada durante el operativo —con el revólver cargado y los cartuchos dentro del tambor— determinó que la situación fuera encuadrada inicialmente como portación indebida de arma de fuego y no como una irregularidad vinculada únicamente a la tenencia.

Ante ese escenario, los efectivos procedieron al secuestro del arma y las municiones, mientras que el hombre fue aprehendido y trasladado hasta la Comisaría 3ª de Rufino, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Detenido a la espera de la audiencia

Tras el procedimiento, el involucrado quedó detenido a disposición de la Justicia y a la espera de la correspondiente audiencia imputativa, instancia en la que se formalizará la situación procesal derivada del hecho.

El operativo formó parte de los controles que la Guardia Provincial realiza en accesos, corredores viales y límites interprovinciales, con el objetivo de fiscalizar vehículos y personas que ingresan o circulan por territorio santafesino.

En este caso, la intervención desarrollada en Rufino permitió detectar el traslado de un arma que, aunque contaba con documentación correspondiente a su tenencia, era llevada cargada y disponible para un eventual uso inmediato, condición para la cual el conductor, según la información policial, no se encontraba habilitado.