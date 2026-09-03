Villa Cañás: 11 años y medio por dispararle a un policía

Un hombre de 43 años fue condenado por intentar matar con una escopeta a un efectivo policial que había intervenido ante una situación de amenazas contra su expareja y familiares de la mujer.

Diego Alejandro Mete, de 43 años, fue condenado a once años y seis meses de prisión por una serie de hechos ocurridos en Villa Cañás, entre ellos el intento de homicidio de un integrante de la Policía de Santa Fe al que le disparó con una escopeta calibre 16.

La sentencia fue impuesta por el juez Adrián Godoy en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado este jueves en los Tribunales de Venado Tuerto. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín.

El condenado reconoció su responsabilidad penal y aceptó tanto la calificación legal de los hechos como la pena acordada. Su abogado defensor también prestó conformidad con el procedimiento abreviado. Las víctimas fueron notificadas sobre lo resuelto y manifestaron estar de acuerdo.

Amenazas y una búsqueda de su expareja

Los episodios que derivaron en la condena ocurrieron durante la madrugada del sábado 29 de marzo de 2025, minutos antes de las 2:00.

Según detalló la Fiscalía, Mete se dirigió inicialmente a la vivienda de sus exsuegros, a la que ingresó sin autorización mientras buscaba a su expareja. La mujer se había retirado horas antes del domicilio que compartía con él.

En ese lugar, amenazó de muerte tanto a la mujer como a integrantes de su familia. Posteriormente se trasladó hasta otra vivienda, donde residían amigos de la víctima, y también los intimidó asegurando que los iba a matar.

La situación motivó un llamado al 911 y la intervención policial. Tres efectivos fueron enviados hasta la casa de los padres de la mujer ante las amenazas que habían sido denunciadas.

El disparo contra uno de los policías

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el MPA, Mete regresó posteriormente al domicilio a bordo de una camioneta y llevaba consigo una escopeta calibre 16.

“Mete llegó en una camioneta, se bajó, cargó una escopeta calibre 16 que tenía en su poder, se posicionó para disparar y apoyó el arma en la caja del vehículo”, explicó la fiscal Valentín.

Al advertir la situación, los policías le ordenaron que bajara el arma. El hombre no acató las indicaciones y finalmente efectuó un disparo en dirección a uno de los agentes.

Para la Fiscalía, la acción tuvo como finalidad matar al efectivo y el resultado no se concretó por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Ese episodio fue considerado penalmente como tentativa de homicidio calificado, tanto por haber sido cometido contra un integrante de una fuerza de seguridad como por la utilización de un arma de fuego.

El hecho había motivado posteriormente la apertura de la investigación penal y el avance del proceso judicial que finalmente concluyó con el acuerdo abreviado y la condena.

Los delitos incluidos en la condena

Mete fue responsabilizado por tres hechos y condenado como autor de dos delitos de amenazas, violación de domicilio, portación indebida de arma de fuego y tentativa de homicidio calificado por tratarse la víctima de un integrante de las fuerzas de seguridad y por el empleo de un arma de fuego.

La pena definitiva quedó establecida en once años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante el procedimiento abreviado, el acusado admitió expresamente su culpabilidad por los hechos que le atribuyó la Fiscalía y aceptó las calificaciones penales y la sanción acordada.

De esta manera, el proceso iniciado por los graves episodios registrados aquella madrugada en Villa Cañás quedó resuelto mediante una condena efectiva que comprende tanto las amenazas contra su expareja y su entorno como el ataque armado contra el efectivo policial que había concurrido al lugar ante el llamado de emergencia.