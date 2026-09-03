Villa Cañás: Llega la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre

La celebración será el domingo 13 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos en vivo, artesanos, emprendedores y actividades para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus encuentros gastronómicos y culturales. El domingo 13 de septiembre se realizará la 3ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre, organizada por la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad comenzará a las 11 horas en el Predio Mirtha Legrand, escenario “Los 3 Maestros”, y tendrá como protagonista a la tradicional empanada de hojaldre. Panaderos y emprendedores locales ofrecerán estas especialidades, junto con otros productos elaborados con hojaldre.

La apertura incluirá un desfile por las calles de la ciudad, mientras que las instituciones educativas tendrán participación en distintas actividades y propuestas previstas dentro de la programación.

Música, danza y expresiones artísticas

La fiesta contará con una amplia grilla de espectáculos. Entre las presentaciones estarán Pa’ Moverte, con cuarteto, y Agustín Fakelmann y su conjunto, con folclore, además de la Murga “Legrand Mur”, Raíces de Mi Tierra, Academia Celeste y Blanco, la Banda de la Escuela N°38, Ritmos con Samy y las propuestas de telas y gimnasia artística de Enredarte.

También actuarán el Coro “En Si Mayor” del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, Ezequiel Aquino y el Coro “Vox Populi”. A la programación se sumarán los talleres municipales de Pintura, Arte y Reciclado, Teatro, Tango, Ritmos Urbanos, Danza Árabe, Guitarra, Percusión, Español y Contemporáneo.

Además del sector gastronómico y los espectáculos, habrá una feria de artesanos y emprendedores locales y de la región, stands de instituciones y juegos recreativos destinados a los más pequeños.

La tercera edición reunirá así gastronomía, cultura y entretenimiento en una propuesta abierta a vecinos y visitantes, con la empanada de hojaldre como protagonista de la jornada.