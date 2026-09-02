Rosario: Una encuesta refleja malestar social y demanda de cambio

Una encuesta realizada en Rosario muestra fuerte preocupación por la economía, predominio de emociones negativas y una creciente expectativa de cambio. La valoración de las gestiones presenta diferencias, pero el malestar atraviesa el clima social.

El último estudio de Innova Opinión Pública realizado en Rosario vuelve a poner el foco sobre el clima social, económico y político que atraviesa la ciudad. La medición, correspondiente a agosto de 2026 y realizada sobre 400 casos domiciliarios, muestra que una parte importante de los consultados percibe un deterioro de su economía personal, mientras la bronca y la incertidumbre aparecen entre las emociones predominantes frente a la situación del país.

Uno de los datos centrales surge al comparar la situación económica actual con la de un año atrás. El 48% respondió que está peor, mientras otro 25% señaló que continúa “igual de mal”. En sentido contrario, el 21% indicó que se mantiene “igual de bien” y apenas un 6% consideró que su situación mejoró. El resultado muestra que casi tres de cada cuatro encuestados ubican su realidad económica entre el deterioro y la continuidad de un escenario desfavorable.

Ese cuadro tiene además un correlato directo en el clima emocional. Ante la consulta sobre qué sentimiento genera la actualidad del país, la bronca encabezó las respuestas con 23%, seguida por la incertidumbre con 22%, la tristeza con 16% y el miedo con 14%. Entre las respuestas positivas, la esperanza alcanzó el 13%, la tranquilidad el 9%, mientras entusiasmo y felicidad registraron porcentajes considerablemente menores.

La tendencia encuentra un antecedente en la medición provincial que la misma consultora había realizado en abril sobre 1.771 residentes de Santa Fe mayores de 16 años. En aquel estudio, las emociones negativas ya representaban el 71% de las respuestas y la cuestión económica aparecía como la principal preocupación de los santafesinos, con la necesidad de bajar los precios o poder llegar a fin de mes encabezando las menciones, seguida por la mejora de los ingresos y de la situación laboral.

Si bien ambas mediciones tienen universos distintos —la de abril comprendió a toda la provincia y la de agosto se concentra exclusivamente en Rosario—, los resultados permiten advertir la persistencia de un malestar económico y emocional que se sostiene en el tiempo y que atraviesa buena parte de las respuestas.

Pullaro mantiene la mejor valoración y Javkin recupera terreno

La encuesta también actualiza la evaluación de las gestiones nacional, provincial y municipal. Maximiliano Pullaro alcanza un 53% de valoración positiva en Rosario, recuperando cinco puntos respecto de junio, cuando había registrado 48%. De esta manera, el gobernador vuelve a ubicarse como el mandatario mejor evaluado entre los tres niveles analizados.

Pablo Javkin también muestra una mejora en la serie. La gestión municipal alcanza 42% de valoración positiva, frente al 36% registrado en junio. La evolución marca una recuperación de seis puntos en dos meses, dentro de un contexto social que, sin embargo, continúa atravesado por dificultades económicas y percepciones negativas sobre la situación general.

La evolución del Gobierno nacional presenta una tendencia diferente. La valoración positiva de Javier Milei se ubica en 30%, después de haber registrado 41% en marzo y 32% en junio. El dato muestra que el deterioro del humor económico y social no impacta de manera uniforme sobre todas las gestiones, ya que Provincia y municipio mejoraron sus registros mientras la administración nacional profundizó su caída en la ciudad.

Una demanda de cambio que no se concentra en una sola fuerza

El relevamiento también incorporó preguntas vinculadas al escenario político futuro. Ante la consulta sobre qué prefieren para el país, el 71% respondió que desea un cambio de gobierno, mientras el 28% manifestó que prefiere la continuidad de Milei y el 1% no expresó una posición.

Sin embargo, esa expectativa de cambio no aparece automáticamente asociada a un regreso del peronismo. Cuando se preguntó qué les gustaría que ocurriera el próximo año, el 46% respondió que preferiría que ganara alguien que no sea ni peronista ni de La Libertad Avanza. Un 28% se inclinó por una vuelta del peronismo y un 24% por una nueva victoria de Milei.

Ese resultado introduce uno de los elementos políticos más relevantes del estudio: existe una mayoría que expresa voluntad de cambio, pero una parte significativa de ese universo tampoco encuentra necesariamente su alternativa dentro de los dos espacios que hoy concentran la discusión nacional. Más que una definición electoral cerrada, la encuesta muestra un escenario abierto y una demanda de representación todavía en movimiento.

El bolsillo sigue condicionando el clima social

Más allá de la evaluación particular de cada dirigente, el relevamiento vuelve a mostrar que la situación económica personal, la incertidumbre y el desgaste social aparecen como variables centrales del momento. La comparación con la encuesta provincial de abril refuerza esa lectura, ya que entonces también predominaban las preocupaciones económicas y las emociones negativas.

En Rosario, ese clima convive con comportamientos diferentes en la valoración de las gestiones. Pullaro conserva niveles superiores al 50%, Javkin recupera terreno y el Gobierno nacional presenta el mayor deterioro de la serie reciente. Al mismo tiempo, la demanda de cambio crece y una parte importante de los encuestados expresa preferencia por una alternativa que no se identifique plenamente con los espacios tradicionales de la actual polarización política.