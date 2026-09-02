Firmat: Proponen mantener seis concejales hasta 2031

El Departamento Ejecutivo Municipal de Firmat elevó al Concejo un proyecto de ordenanza para que la ciudad mantenga su actual integración y no incorpore una séptima banca en 2027. La propuesta busca conservar los seis concejales actuales durante el período de transición previsto por la nueva legislación provincial.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo con el argumento de preservar el esquema institucional vigente y evitar una ampliación de la estructura política municipal. El planteo sostiene que mantener seis bancas permitiría administrar los recursos públicos sin incorporar el costo de un nuevo cargo legislativo.

Qué establece la nueva Ley Orgánica

La discusión surge a partir de la Ley Nº 14.436, sancionada el 9 de abril y promulgada el 15 de abril de 2026, que reemplazó el régimen anterior y redefinió la organización institucional de los municipios santafesinos. Entre otros cambios, la norma estableció una nueva cantidad de integrantes para los órganos legislativos locales según la población de cada ciudad.

En el caso de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, el artículo 21 establece que el Concejo Municipal debe estar integrado por siete miembros. Firmat cuenta actualmente con seis concejales, por lo que la aplicación directa del nuevo esquema implicaría sumar una banca.

Sin embargo, la propia ley incorporó un régimen de transición. El artículo 107 habilita a las ciudades que actualmente tienen menos concejales que los previstos en la nueva estructura a mantener temporalmente esa cantidad. Para hacerlo, la decisión debe partir del Departamento Ejecutivo y ser aprobada por dos tercios del Concejo Municipal.

La norma establece además que esa resolución debe comunicarse a la Legislatura provincial y formalizarse antes del 30 de noviembre de 2026. Si el municipio no utiliza esa opción dentro del plazo previsto, deberá adecuar la composición del cuerpo al nuevo esquema desde 2027. A partir de 2031, los concejos alcanzados por esta transición deberán ajustarse a la cantidad de integrantes fijada por la ley.

El argumento del Ejecutivo de Firmat

Sobre esa base legal, el municipio propone conservar las seis bancas actuales durante el período de transición. En los fundamentos difundidos por la administración local, la medida es planteada como una decisión de planificación institucional y utilización eficiente de los recursos públicos.

El Ejecutivo sostiene que la nueva normativa amplía las herramientas de autonomía municipal y permite que las ciudades definan su organización dentro de los márgenes establecidos por la legislación provincial. En ese marco, la propuesta apunta a postergar la incorporación del séptimo representante y mantener sin modificaciones la estructura actual del Concejo.

La decisión no queda, sin embargo, en manos exclusivas del Ejecutivo. El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Municipal y necesitará una mayoría especial para convertirse en ordenanza. La aprobación requiere el voto favorable de dos tercios de la totalidad de sus integrantes, por lo que será necesario alcanzar un acuerdo político suficiente dentro del cuerpo.

Una definición con impacto desde 2027

La modificación de la Ley Orgánica ya había abierto un escenario de definiciones en distintas ciudades santafesinas. El nuevo esquema genera situaciones diferentes según la población de cada municipio: mientras algunos mantendrán su integración, otros deberán aumentar o reducir la cantidad de representantes en sus órganos legislativos.

Para Firmat, la definición es concreta: decidir si adopta desde 2027 un Concejo de siete miembros o conserva las seis bancas durante la transición. La posibilidad de sostener la composición vigente está expresamente contemplada por el artículo 107 de la Ley Nº 14.436.

El proyecto elevado por el Ejecutivo abre ahora esa instancia de debate. Si obtiene los dos tercios necesarios y se completa el procedimiento previsto por la Provincia, Firmat continuará con seis concejales durante los próximos años. Si la opción no es formalizada dentro del plazo legal, la ciudad deberá avanzar con la séptima banca desde 2027.