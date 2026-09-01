Villa Cañás amplía tareas de drenaje ante lluvias intensas

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con obras de entubamiento en sectores rurales y limpieza de canales dentro del ejido urbano, como parte de las tareas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles inconvenientes ante períodos de lluvias intensas.

Los trabajos son ejecutados por las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos y comprenden distintos tipos de intervenciones según las características de cada sector. En la zona rural se realizaron nuevos cruces mediante tubos y estructuras premoldeadas, mientras que en el área urbana se mantienen tareas de limpieza y acondicionamiento de canales y desagües.

Nuevos cruces y entubamientos en la zona rural

Entre las intervenciones recientes se encuentra la realizada en la zona de Cargill, donde se colocaron 12 tubos de 60 centímetros fabricados en la Planta Hormigonera Municipal. La obra permitió conformar un nuevo cruce y mejorar la circulación del agua en ese sector.

Otro de los puntos intervenidos fue Campo Baliani. Allí se instalaron ocho módulos premoldeados construidos por personal municipal, destinados también a conformar un cruce y ampliar la capacidad de drenaje. Esta obra había sido informada durante agosto como parte de las tareas preventivas que se desarrollan en distintos sectores rurales.

La utilización de elementos producidos en la Planta Hormigonera permite al municipio disponer de estructuras para resolver determinados cruces y trabajos de infraestructura sin depender exclusivamente de la adquisición de piezas terminadas.

Las intervenciones no se limitan a caminos o sectores donde la totalidad de los materiales es aportada por el Estado local. También existe una modalidad aplicada en accesos particulares a campos, en la que el frentista adquiere los tubos y el municipio aporta la mano de obra necesaria para su colocación.

Uno de esos trabajos se concretó en el sector de Alós, donde fueron colocados diez tubos para mejorar el ingreso al establecimiento y, al mismo tiempo, mantener la continuidad del sistema de escurrimiento existente.

Limpieza y mantenimiento de canales urbanos

En paralelo con las obras rurales, las cuadrillas municipales avanzan con la limpieza y mantenimiento de diferentes canales y desagües dentro de Villa Cañás. Estas tareas apuntan principalmente a mantener despejadas las vías de evacuación del agua durante precipitaciones abundantes.

El funcionamiento de los canales depende no solamente de su capacidad estructural, sino también de las condiciones en que se encuentren antes de cada episodio de lluvia. Por ese motivo, el mantenimiento comprende la eliminación de obstrucciones y el acondicionamiento de los sectores donde el escurrimiento puede verse dificultado.

La planificación se desarrolla en un contexto marcado por las previsiones asociadas al fenómeno climático El Niño y la posibilidad de períodos con precipitaciones intensas. El objetivo municipal es actuar previamente sobre aquellos puntos donde puedan producirse dificultades en la circulación del agua, tanto dentro de la ciudad como en caminos y sectores productivos rurales.

El intendente Norberto Gizzi sostuvo que el criterio es mantener una política de intervención anticipada. «Trabajamos de manera preventiva para mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles inconvenientes ante lluvias intensas. Es importante anticiparnos y continuar realizando estas tareas tanto en la zona urbana como rural», expresó.

Las nuevas entubaciones se suman así a otras intervenciones ejecutadas sobre la infraestructura de drenaje de Villa Cañás. La prioridad es reforzar los cruces y conservar operativos canales y desagües, combinando trabajos urbanos con soluciones específicas en distintos puntos de la zona rural.