Vuelve el Rally a Hughes en una edición histórica por sus 40 años

Los caminos rurales de Hughes volverán a convertirse en escenario del automovilismo del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, en una edición con un significado especial: se cumplen 40 años de la realización del primer Rally en la localidad, una historia que comenzó en 1986 y se transformó en parte de la identidad deportiva de la comunidad.

La celebración encuentra además a Hughes con un reconocimiento institucional que sintetiza esa trayectoria. Desde 2024, la localidad del departamento General López ostenta por ley el título de Capital Provincial del Rally, una distinción que llegó después de décadas de competencias, organización comunitaria y vínculo permanente con el deporte motor.

Una historia que comenzó mucho antes del Rally

La relación de Hughes con el automovilismo tiene antecedentes que se remontan a las grandes pruebas ruteras del Turismo Carretera. Durante las décadas del 50, 60 y comienzos de los 70, la Vuelta de Hughes reunió a algunas de las principales figuras de la categoría y convirtió a los caminos de la zona en escenario de jornadas que quedaron incorporadas a la memoria colectiva.

Uno de los capítulos centrales ocurrió en 1957, cuando Juan Gálvez ganó la Vuelta de Hughes de Turismo Carretera. Las tradicionales cupecitas, el polvo de los caminos y la presencia de pilotos reconocidos fueron construyendo una cultura automovilística que sobrevivió incluso después de que el TC abandonara progresivamente las competencias sobre circuitos ruteros abiertos.

La pasión encontró años después una nueva expresión. En 1986, los caminos vecinales volvieron a transformarse en trazados de competencia y Hughes organizó por primera vez una fecha de Rally. A partir de allí comenzó una historia que atravesó distintas etapas y que cuatro décadas después mantiene una fuerte identificación con la localidad.

Una edición especial cuatro décadas después

La competencia prevista para el 4, 5 y 6 de septiembre tendrá así una carga simbólica particular. Aunque transcurrieron 40 años desde aquella primera experiencia de 1986, las pausas registradas a lo largo de la historia hacen que la edición de 2026 sea formalmente la Nº 34 del Rally de Hughes.

El encuentro volverá a reunir en los caminos rurales a distintas categorías de autos, motos, cuatriciclos y UTV, dentro de un fin de semana que nuevamente tendrá al automovilismo como protagonista de la actividad local y regional.

Esta edición llevará además el nombre de Fabián «Curketo» Sterpetti, como reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada con el desarrollo y la continuidad del Rally en Hughes. Su nombre forma parte de una generación que acompañó el crecimiento de la disciplina y contribuyó a consolidar a la localidad como una de sus plazas tradicionales.

De la tradición al reconocimiento provincial

El vínculo sostenido durante décadas tuvo en 2024 un reconocimiento formal cuando Hughes fue declarada Capital Provincial del Rally. La distinción convirtió en reconocimiento legal una identidad construida durante años alrededor del automovilismo y de la capacidad de la comunidad para sostener este tipo de competencias.

La historia reúne además dos épocas diferentes del deporte motor. Primero fueron las grandes carreras ruteras del Turismo Carretera y luego, desde 1986, el Rally encontró en los caminos de tierra una continuidad para aquella tradición. En ambos períodos, el territorio y la participación de la comunidad fueron elementos centrales.

Por eso, el aniversario excede la realización de una nueva competencia. El regreso de los motores moviliza a quienes siguen el campeonato, a los aficionados de localidades vecinas y también a los hughenses que viven fuera de la ciudad y conservan al automovilismo como uno de los símbolos asociados a su lugar de origen.

Un fin de semana marcado por la identidad fierrera

Durante tres jornadas, Hughes volverá a modificar su dinámica alrededor del Rally. Los caminos rurales concentrarán buena parte de la actividad deportiva, mientras la localidad recibirá nuevamente a pilotos, equipos, aficionados y familias que acompañan una de las competencias con mayor arraigo en la zona.

A 40 años de aquella primera carrera, el Rally continúa siendo uno de los elementos más reconocibles de la identidad deportiva de Hughes. El aniversario de 2026 permitirá volver sobre esa historia, pero también mostrar la vigencia de una tradición que logró atravesar generaciones.

El próximo fin de semana no será, entonces, solamente una nueva fecha en el calendario. Para Hughes significará reencontrarse con cuatro décadas de Rally y con una pasión por el automovilismo que había comenzado mucho antes, cuando las cupecitas del Turismo Carretera ya levantaban polvo sobre esos mismos caminos.