Santa Isabel prepara Trota Pueblo con pruebas de 4K y 10K

Santa Isabel será escenario el próximo domingo 20 de septiembre de “Trota Pueblo”, una propuesta deportiva organizada por el Gobierno local junto a Ritmo Salvaje Running, con recorridos de 4 y 10 kilómetros y participación abierta para correr, trotar o caminar.

La actividad comenzará a las 11 y tendrá como punto de encuentro la Estación de Ferrocarril. La convocatoria apunta tanto a corredores habituales como a vecinos que quieran participar de una jornada recreativa vinculada con la actividad física.

Dos recorridos y una propuesta abierta

La organización dispuso dos distancias, de 4K y 10K, con el objetivo de ofrecer alternativas para distintos niveles de preparación y ampliar la participación.

La modalidad no estará limitada exclusivamente a quienes busquen competir. La invitación también contempla a quienes quieran completar el recorrido trotando o caminando, en una propuesta que combina deporte y encuentro comunitario.

Inscripción para participar

El valor de la inscripción será de 15.000 pesos e incluirá la remera oficial del evento y fruta para los participantes.

Los interesados pueden anotarse mediante el formulario online habilitado por la organización.

Bajo la consigna “Cuando el cuerpo duda, la cabeza empuja”, la convocatoria invita a vecinos de Santa Isabel y la región a participar de una jornada que tendrá al running como eje y a la Estación de Ferrocarril como punto central del encuentro.