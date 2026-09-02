Venado Tuerto: 12 allanamientos con armas y dos aprehendidos en Villa Moisés

Una serie de allanamientos realizados este miércoles en Venado Tuerto permitió detener a un hombre buscado por un violento ataque ocurrido el 26 de agosto y avanzar sobre otro domicilio donde fueron encontradas armas, una sustancia presumiblemente cocaína y distintos elementos de interés para la causa. Los procedimientos dejaron dos personas aprehendidas y tres armas secuestradas, entre ellas una escopeta que podría haber sido utilizada durante el hecho investigado.

La investigación es dirigida por el fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván Gastón Raposo, y se concentra en un episodio registrado en una vivienda de Cobeñas al 1500. Allí, según la investigación, un grupo de personas habría actuado de manera conjunta y efectuado múltiples disparos con armas de fuego.

De acuerdo con el relato de la víctima incorporado a la causa, los atacantes portaban una escopeta y dos revólveres. Luego de realizar disparos, habrían ingresado al domicilio, donde el morador fue amenazado y golpeado en la cabeza.

Un sospechoso detenido y nuevas armas secuestradas

Como continuidad de las medidas investigativas, durante la mañana de este miércoles se desarrollaron 12 allanamientos vinculados con la pesquisa, entre ellos uno en Gobernador Candiotti al 1400, donde fue localizado J. L. D., quien era buscado por su presunta participación en el ataque.

A partir de nuevos elementos obtenidos durante la investigación, las actuaciones continuaron en un inmueble de Santiago Brett al 900. El procedimiento permitió secuestrar una escopeta Escort Magnum que estaría vinculada directamente con el episodio, además de otros dos revólveres.

En esa vivienda también fueron encontrados aproximadamente 14 gramos de una sustancia presumiblemente cocaína, una balanza digital, una máquina contadora de billetes, anotaciones consideradas de interés para la investigación, teléfonos celulares y 16.500 pesos en efectivo. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para las correspondientes pericias y análisis.

Durante ese mismo procedimiento fue aprehendido J. C. Su situación procesal será definida a partir de las evidencias reunidas y de las medidas que disponga el Ministerio Público de la Acusación.

Ya había imputados por el ataque del 26 de agosto

La investigación había registrado avances inmediatamente después del episodio ocurrido en Cobeñas al 1500. Por el hecho fueron imputados C. L. H. y D. M., además de un menor de edad, mientras continuaban las actuaciones para establecer la participación de otras personas.

En aquellos primeros procedimientos habían sido secuestrados un revólver calibre .38 Smith & Wesson, otro calibre .22, municiones de diferentes calibres y un chaleco balístico con la inscripción “policía”. La búsqueda de las restantes armas mencionadas por la víctima se convirtió desde entonces en uno de los ejes de la pesquisa.

El martes, la Justicia dispuso la prisión preventiva de C. L. H. y D. M. mientras la Fiscalía continuaba con las medidas destinadas a identificar y localizar a otros posibles participantes. Los allanamientos de este miércoles permitieron avanzar precisamente sobre esa línea investigativa y recuperar una escopeta que ahora deberá ser sometida a pericias para determinar su eventual relación con el ataque.

La investigación continuará

Las actuaciones están encabezadas por Raposo junto con la fiscal Larisa Barucca, integrante del equipo que interviene en las distintas medidas ordenadas dentro de la causa. En los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría 12ª de Venado Tuerto, personal de distintas zonas de inspección de la Unidad Regional VIII, Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción.

Desde la Fiscalía se destacó especialmente el trabajo investigativo desarrollado para establecer la identidad y ubicación de uno de los hombres que permanecía prófugo y obtener nuevos elementos que permitieron profundizar las medidas.

Raposo sostuvo que los resultados obtenidos representan un avance dentro de una causa que continuará abierta para determinar todas las responsabilidades. «La detención concretada hoy y, fundamentalmente, el secuestro de un arma que estaría vinculada directamente al hecho constituyen un avance muy importante», señaló.

El fiscal también remarcó la continuidad de las actuaciones y el trabajo realizado por el personal policial. «La investigación no termina con estos procedimientos: vamos a continuar trabajando para determinar todas las responsabilidades y esclarecer integralmente lo ocurrido», afirmó.