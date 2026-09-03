Villa Cañás: Entubaron el Canal Paysandú en zona rural

La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva intervención sobre el Canal Paysandú, en la zona rural del distrito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reforzar el funcionamiento del sistema de drenaje. Los trabajos fueron ejecutados en conjunto con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa.

La obra estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y consistió en la colocación de diez tubos en el Canal Paysandú, una intervención destinada a facilitar la circulación del agua y reducir posibles inconvenientes ante períodos de mayores precipitaciones.

Los trabajos forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan sobre la infraestructura hídrica rural, donde el mantenimiento de canales, alcantarillas y pasos de agua resulta determinante para evitar obstrucciones y favorecer la evacuación de los excedentes acumulados durante episodios de lluvia.

Una intervención para mejorar el drenaje

La entubación permite mantener la continuidad del escurrimiento en sectores donde el canal atraviesa caminos o puntos de circulación rural. En este caso, la intervención busca mejorar la capacidad de conducción del Canal Paysandú y contribuir al funcionamiento integral de la red de drenaje de la zona.

Este tipo de obras adquiere relevancia especialmente en áreas rurales, donde la acumulación de agua no sólo puede afectar los campos, sino también generar dificultades para la transitabilidad de caminos y accesos utilizados diariamente por productores y vecinos.

El trabajo fue desarrollado de manera articulada entre el municipio y el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, organismo vinculado a la administración y mantenimiento de la infraestructura hídrica de una extensa región del sur santafesino.

La coordinación entre ambas partes apunta a intervenir sobre sectores considerados necesarios dentro del esquema de drenaje, procurando que los distintos canales y pasos de agua conserven condiciones adecuadas para recibir y conducir los excedentes.

Obras preventivas ante posibles lluvias intensas

La ejecución de los trabajos se da además en un escenario de atención sobre la evolución climática de los próximos meses. El municipio señaló que las tareas buscan anticiparse a eventuales períodos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño, priorizando intervenciones que permitan disminuir riesgos de anegamiento.

La prevención cobra particular importancia en una región atravesada por numerosos canales y bajos naturales que forman parte del sistema hídrico vinculado a la cuenca de la Laguna La Picasa. Ante precipitaciones abundantes, la capacidad de evacuación del agua depende en buena medida de que esos conductos permanezcan despejados y cuenten con infraestructura suficiente en los cruces y sectores críticos.

Por ese motivo, las intervenciones sobre canales rurales no se limitan únicamente a resolver situaciones existentes, sino que también buscan mejorar la respuesta del sistema ante un eventual aumento de los excedentes hídricos.

La colocación de los diez tubos en el Canal Paysandú se incorpora así a las acciones de mantenimiento y adecuación de la infraestructura de desagües que se vienen desarrollando en el distrito.

Desde el municipio indicaron que continuará el trabajo coordinado con los organismos vinculados a la gestión hídrica, con prioridad en aquellas obras que permitan fortalecer el drenaje y disminuir la posibilidad de inconvenientes tanto en la zona rural como en sectores que puedan verse afectados por la acumulación de agua.

La intervención apunta, en definitiva, a mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos, fortaleciendo una infraestructura que resulta clave para afrontar períodos de precipitaciones importantes y mantener en condiciones los caminos y áreas productivas del distrito.