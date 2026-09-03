Firmat incorporó maquinaria para fortalecer el sistema GIRSU

Firmat incorporó una oruga retroexcavadora y un camión volcador destinados al Consorcio GIRSU Microregión 5A. El nuevo equipamiento permitirá fortalecer el funcionamiento del sistema regional de gestión integral de residuos, con cabecera en la ciudad y participación de distintas localidades de la zona.

La entrega se concretó durante un acto encabezado por el intendente Leonel Maximino y el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez. Desde el gobierno local destacaron la importancia de la incorporación y la ubicaron dentro del proceso iniciado años atrás para consolidar la Planta de Tratamiento de Residuos y avanzar hacia un esquema regional.

La llegada de las maquinarias representa una nueva etapa dentro de ese proceso, orientado a mejorar las capacidades operativas del consorcio y sostener un modelo de tratamiento que permita reducir el impacto ambiental generado por los residuos. La retroexcavadora y el camión volcador quedarán afectados al sistema GIRSU de la Microregión 5A.

Un proyecto ambiental con alcance regional

El Consorcio GIRSU fue concebido como una herramienta para abordar la gestión de los residuos desde una perspectiva que excede los límites de cada localidad. La propuesta apunta a coordinar recursos, infraestructura y acciones entre los municipios y comunas que forman parte de la microregión.

En ese esquema, la Planta de Tratamiento de Residuos de Firmat ocupa un lugar central. Desde el municipio recordaron que el proyecto comenzó a desarrollarse años atrás y tuvo un impulso inicial durante la gestión provincial de Miguel Lifschitz, como parte de una planificación destinada a mejorar el tratamiento y la disposición de los residuos.

La incorporación de equipamiento busca dar continuidad a ese recorrido y reforzar la capacidad del consorcio para sostener sus tareas. La intención expresada por las autoridades es avanzar hacia una gestión que combine tratamiento, reducción del impacto ambiental y prácticas vinculadas con la sustentabilidad.

El objetivo planteado es que la infraestructura existente y las nuevas herramientas permitan consolidar progresivamente un modelo regional. En ese sentido, el fortalecimiento del sistema no se limita únicamente a la incorporación de maquinaria, sino que forma parte de una política de gestión que busca mantener operativa y ampliar la capacidad de respuesta de la planta.

Equipamiento para fortalecer el funcionamiento del consorcio

La entrega de la oruga retroexcavadora y del camión volcador se inscribe directamente en esa estrategia. Las nuevas unidades permitirán reforzar la capacidad operativa de la planta y del sistema regional, acompañando las distintas etapas vinculadas con la gestión de los residuos.

Durante la presentación, las autoridades locales remarcaron además la articulación con el Gobierno de Santa Fe para concretar la incorporación. Desde el municipio expresaron su reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Enrique Estévez por el acompañamiento provincial al proyecto.

En ese marco, desde la administración firmatense señalaron: «Cuando gobernamos con responsabilidad, transparencia y austeridad, los recursos rinden y se transforman en respuestas concretas que mejoran el cuidado de nuestro hogar común».

La definición apunta a vincular la inversión en equipamiento con la continuidad de una política ambiental que demanda infraestructura, recursos técnicos y coordinación entre diferentes niveles del Estado. Para Firmat, el desafío planteado es sostener ese proceso y continuar fortaleciendo la planta como cabecera del esquema regional.

El desafío de consolidar el sistema GIRSU

La gestión integral de residuos supone un abordaje que contempla el tratamiento de los materiales y la reducción de su impacto sobre el ambiente. Dentro de ese esquema, el fortalecimiento de la Microregión 5A busca avanzar hacia una estructura regional más estable y sustentable, apoyada en la planificación y en el trabajo conjunto de las localidades participantes.

La incorporación de las nuevas maquinarias constituye así un paso concreto dentro de un proyecto que ya cuenta con infraestructura propia y que pretende continuar desarrollándose. Para las autoridades locales, la meta es transformar progresivamente la experiencia de Firmat en una referencia regional en materia de gestión integral de residuos.

Con el nuevo equipamiento, el Consorcio GIRSU suma recursos para afrontar esa etapa y continuar profundizando una política ambiental de largo plazo, con eje en el tratamiento de los residuos, la economía circular y la reducción de su impacto ambiental.