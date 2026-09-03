Wheelwright: Litoralgas buscará pérdidas de gas en la red

Durante septiembre, personal de la distribuidora recorrerá distintos sectores de la localidad para inspeccionar la red de media presión. El operativo preventivo apunta a detectar posibles fugas en cañerías y conexiones domiciliarias.

Litoralgas realizará durante septiembre en Wheelwright un operativo de búsqueda sistemática de fugas de gas natural, como parte del programa anual de inspección de las redes que lleva adelante en las localidades donde presta el servicio.

Personal de la empresa recorrerá las veredas con equipamiento destinado a detectar posibles pérdidas en la red de media presión, tanto en las cañerías principales como en las conexiones que llegan hasta los domicilios. El cronograma previsto puede sufrir modificaciones o reprogramaciones debido a condiciones climáticas.

La tarea tiene carácter preventivo y busca identificar pérdidas que puedan producirse bajo las veredas en instalaciones que son propiedad de Litoralgas. El procedimiento también permite detectar eventuales fugas dentro del gabinete ubicado en el frente de las viviendas, sector que ya corresponde a las instalaciones particulares de cada usuario.

Qué ocurre si se detecta una pérdida

En aquellos casos en los que se encuentre una pérdida dentro del gabinete domiciliario, el suministro podría ser suspendido temporalmente por razones de seguridad. La normalización de la instalación deberá ser realizada con la intervención de un gasista matriculado.

Una vez solucionado el inconveniente y regularizada la instalación, será personal de Litoralgas el encargado de restituir el servicio.

La distribuidora recomienda a los usuarios efectuar revisiones periódicas de las instalaciones internas mediante un profesional matriculado, independientemente del operativo que se realizará en la vía pública. El objetivo es prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de las personas y de los inmuebles.

La búsqueda sistemática de fugas forma parte de las obligaciones establecidas para las distribuidoras de gas natural. De acuerdo con la sección 723 de la Norma NAG 100 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Litoralgas debe efectuar este procedimiento preventivo una vez al año sobre los aproximadamente 13 mil kilómetros de redes y gasoductos que integran su sistema.

El control permite recorrer periódicamente las instalaciones para localizar pérdidas que puedan no resultar visibles para los usuarios y actuar antes de que se conviertan en situaciones de mayor riesgo.

El personal no debe ingresar a las viviendas

Desde la empresa remarcaron una indicación especialmente importante para los vecinos de Wheelwright durante el desarrollo del operativo: los trabajadores afectados a la búsqueda sistemática de fugas no necesitan ingresar a los domicilios.

En caso de que una pérdida detectada obligue a interrumpir preventivamente el suministro, el personal notificará al usuario sobre la situación y las medidas que deberá adoptar para regularizar la instalación.

De esta manera, durante septiembre podrán observarse cuadrillas de Litoralgas recorriendo las veredas de Wheelwright como parte de un procedimiento habitual de control y prevención sobre la red de distribución de gas natural.