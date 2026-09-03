El salario mínimo cayó 39.7% y es de los más bajos de la región

El piso salarial quedó fijado en 383.800 pesos desde septiembre, equivalentes a unos U$s 254 con cotizaciones de referencia de comienzos de mes. En términos reales, perdió casi 40% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) comenzó septiembre en 383.800 pesos mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada legal completa, luego de que el Gobierno nacional estableciera por resolución una nueva escala que regirá hasta abril de 2027. Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó establecido en 1.919 pesos por hora.

La actualización fue definida después de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no lograra un acuerdo entre las representaciones sindicales y empresarias. Ante la falta de consenso, el Gobierno fijó los valores mediante un laudo.

Más allá del incremento nominal, el dato central pasa por la evolución del poder de compra. El salario mínimo de septiembre representa una caída interanual del 10,2% en términos reales. Frente a noviembre de 2023, el retroceso alcanza el 39,7%, mientras que en comparación con noviembre de 2019 la pérdida acumulada llega al 49,4%.

La serie histórica expresada a precios de septiembre de 2026 muestra además que el nivel actual se encuentra entre los más bajos de las últimas tres décadas. El deterioro refleja la diferencia entre las actualizaciones nominales del salario y el avance acumulado de los precios.

El SMVM tiene una función específica dentro del sistema laboral argentino. La Constitución Nacional reconoce el derecho a una remuneración mínima y la Ley de Contrato de Trabajo lo establece como el menor ingreso que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa. No debe confundirse con el salario promedio de la economía ni con los básicos fijados en convenios colectivos, que en numerosos sectores se ubican por encima de ese piso.

Cómo queda frente a los países de la región

La conversión a dólares permite una comparación nominal con otros países, aunque no mide por sí sola el poder adquisitivo. Los costos de vivienda, alimentos, transporte y servicios son diferentes en cada economía.

Tomando los salarios mínimos vigentes y cotizaciones de referencia de comienzos de septiembre, Uruguay se ubica en torno a U$s 631 mensuales; Chile, cerca de U$s 592; Paraguay, alrededor de U$s 512; Perú, aproximadamente U$s 336; y Brasil, unos U$s 318. En Argentina, los 383.800 pesos representan aproximadamente U$s 254.

De esta manera, Argentina presenta el salario mínimo nominal más bajo medido en dólares entre los seis países considerados. El valor argentino equivale a alrededor del 80% del mínimo brasileño y a poco más del 40% del uruguayo.

La comparación regional sirve para dimensionar el nivel nominal, pero no constituye una medición directa de bienestar. Para conocer cuánto puede comprar efectivamente cada salario habría que relacionarlo con los precios internos y las canastas de consumo de cada país.

Aumentos mensuales hasta abril de 2027

La nueva resolución estableció un esquema de incrementos mensuales. El SMVM pasará a 391.200 pesos en octubre, 398.800 en noviembre y 406.400 en diciembre. En enero de 2027 llegará a 414.200 pesos; en febrero, a 422.000; en marzo, a 429.600; y desde abril quedará en 437.000 pesos.

Entre septiembre de 2026 y abril de 2027, el aumento nominal acumulado será de aproximadamente 13,9%. Su evolución real dependerá de la inflación de los próximos meses: si los precios aumentan por encima del ritmo de actualización previsto, el salario mínimo continuará perdiendo capacidad de compra.

La distancia entre las posiciones negociadoras también fue considerable. Durante la discusión, las centrales obreras reclamaron llevar el salario mínimo a 911.202 pesos de manera inmediata y alcanzar los 993.300 pesos en diciembre. La falta de acuerdo terminó trasladando la definición al Gobierno.

El impacto del SMVM excede al trabajador que cobra exactamente ese monto. Además de funcionar como piso legal, sirve como referencia para otras prestaciones. En el caso de la prestación por desempleo, el pago mensual no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superior al 100%.

Así, la discusión no se limita al aumento del monto nominal. El dato decisivo es su capacidad para acompañar los precios. Con un salario mínimo de 383.800 pesos y una pérdida real cercana al 40% desde noviembre de 2023, la nueva escala parte de uno de los niveles de poder adquisitivo más bajos de las últimas décadas.