Firmat puso en marcha la Central Operativa Territorial del SIES 107

Firmat puso en funcionamiento este viernes la Central Operativa Territorial del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), una nueva estructura destinada a fortalecer la atención de urgencias y emergencias en la ciudad y avanzar en una mayor cobertura regional.

La puesta en marcha quedó formalizada con la firma de un convenio entre el intendente Leonel Maximino y la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, en el marco del trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno provincial y el Hospital General San Martín.

La nueva modalidad establece que la recepción de los llamados funcionará desde la Central de Monitoreo municipal, con personal capacitado específicamente para esa tarea, mientras que las ambulancias operarán desde el hospital.

De esta manera, el sistema concentrará la recepción de las alertas y la coordinación de los móviles sanitarios, con el objetivo de agilizar la respuesta frente a situaciones que requieran asistencia inmediata.

“Hoy, eso que nos dijo Silvia, hablado con el gobernador, es una realidad”, expresó Maximino, quien destacó el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto.

Incorporación de personal y alcance regional

Ciancio calificó la jornada como “un día soñado” y señaló que el funcionamiento de la central estará acompañado por la incorporación de choferes y personal de enfermería.

La ministra indicó además que el esquema podrá ampliar progresivamente su alcance para atender demandas de otras localidades de la zona, a medida que se consoliden los recursos necesarios para extender la cobertura.

La implementación de esta central territorial forma parte de la organización del SIES 107, encargado de coordinar la atención prehospitalaria y los traslados sanitarios ante emergencias.

Preparan nuevas obras para el Hospital San Martín

Durante la actividad, Ciancio también adelantó que el Gobierno provincial trabaja en un nuevo proyecto de refacción y puesta en valor del Hospital General San Martín.

La iniciativa se encuentra en elaboración conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Lisandro Enrico, con la intención de avanzar en el proceso licitatorio durante 2027.

Hasta el momento no se informaron oficialmente el presupuesto ni el detalle definitivo de las intervenciones previstas.

De la actividad participaron además la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler; la presidenta del Concejo Municipal, Griselda Valdecasa; concejales, funcionarios municipales y provinciales, autoridades y trabajadores del Hospital San Martín.