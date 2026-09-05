Ruta Nacional 8: El peaje de Venado Tuerto dejará de aceptar efectivo

La estación ubicada en el kilómetro 381 de la Ruta Nacional 8 modificará su sistema de cobro y dejará de recibir dinero en efectivo. Los usuarios sin TelePASE deberán recurrir a medios electrónicos manuales y pagarán una tarifa equivalente al doble de la aplicada a quienes utilizan el sistema automático.

La modificación fue comunicada por VIAL 8 y alcanzará también a las estaciones de Larena, Solís y Sampacho. De esta manera, las cuatro cabinas incluidas en el corredor avanzarán hacia un esquema de cobro exclusivamente electrónico, eliminando progresivamente la modalidad tradicional de pago en efectivo.

Cómo será el nuevo sistema de cobro

El principal cambio para quienes circulen por la Ruta Nacional 8 será la desaparición del efectivo como alternativa al momento de atravesar las cabinas. TelePASE pasará a ser la modalidad más económica para abonar el peaje, mientras que los conductores que no estén adheridos deberán utilizar los sistemas electrónicos manuales habilitados.

En este último caso, la diferencia será significativa: la tarifa manual electrónica tendrá un valor equivalente al 200% de la correspondiente a TelePASE. En términos prácticos, quien llegue a una estación sin el dispositivo o sin estar incorporado al sistema podrá continuar utilizando medios electrónicos, pero deberá afrontar el doble del costo.

Por ese motivo, VIAL 8 recomendó a quienes utilizan habitualmente el corredor realizar la adhesión a TelePASE antes de la implementación definitiva del nuevo esquema. La empresa no precisó una fecha exacta para el retiro total del efectivo, aunque anticipó que el cambio será acompañado durante las próximas semanas por una campaña informativa dirigida a los usuarios.

La difusión comprenderá cartelería en los accesos a las vías de cobro, señalización sobre las barreras, entrega de material informativo y comunicaciones mediante canales digitales. El objetivo será advertir previamente a los automovilistas sobre las nuevas modalidades y evitar inconvenientes cuando el sistema quede plenamente operativo.

El cambio también llegará a otras tres estaciones

Además de Venado Tuerto, ubicada en el kilómetro 381, la eliminación del pago en efectivo alcanzará a Larena, Solís y Sampacho. Las estaciones se encuentran en los kilómetros 66, 102 y 655 de la Ruta Nacional 8, respectivamente.

La modificación tendrá impacto sobre un corredor utilizado tanto por tránsito particular como por transporte de cargas y servicios que conecta distintos puntos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En el caso del sur santafesino, el peaje de Venado Tuerto constituye uno de los puntos habituales para quienes utilizan la Ruta Nacional 8 en viajes regionales e interprovinciales.

El sistema TelePASE ya se encuentra disponible en las cuatro estaciones incluidas en el cambio. La transición anunciada implica ahora eliminar definitivamente la posibilidad de pagar con billetes en las cabinas, manteniendo como alternativa para quienes no tengan el sistema automático las modalidades manuales electrónicas con la tarifa diferencial.

Menos detenciones en las cabinas

Según lo informado por la empresa, la modificación forma parte de un proceso destinado a modernizar el sistema de cobro y reducir los tiempos de permanencia de los vehículos en las estaciones. La intención es agilizar el paso por las cabinas y disminuir las demoras asociadas al manejo de efectivo.

El esquema apunta además a extender el uso de tecnologías de cobro electrónico en el corredor, una tendencia que progresivamente viene reemplazando las operaciones tradicionales en distintas rutas y autopistas nacionales.

Para los usuarios frecuentes de la Ruta Nacional 8, el aspecto económico será uno de los principales efectos de la modificación. Mientras el sistema automático mantendrá la tarifa prevista para cada categoría de vehículo, quienes opten por atravesar las estaciones sin TelePASE deberán asumir el recargo establecido para la modalidad electrónica manual.

De esta manera, el cambio no impedirá circular a quienes no cuenten con TelePASE, pero sí eliminará el efectivo y encarecerá el pago alternativo. La campaña que comenzará a desplegarse en el corredor será la instancia previa a la implementación completa del nuevo sistema en Venado Tuerto y las otras tres estaciones alcanzadas.