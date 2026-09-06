Santa Fe avanza con tres frentes de obra sobre la A012

A poco más de 40 días de asumir la administración de la Ruta Nacional A012, el Gobierno de Santa Fe mantiene tres frentes de obra simultáneos para recuperar sectores deteriorados del corredor y prevé ampliar las intervenciones durante las próximas semanas. La traza constituye uno de los principales accesos para el transporte de cargas hacia los puertos del Gran Rosario.

Los trabajos se desarrollan en los ramales de conexión con la Autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34, en cercanías de Ibarlucea, y en la intersección con la Ruta Nacional 9, en Roldán. La Provincia anticipó además que próximamente comenzarán tareas en otros dos puntos.

Durante una recorrida por los sectores intervenidos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que la decisión de avanzar con las reparaciones se tomó luego de que Santa Fe consiguiera la cesión de la administración del corredor por 20 años. “La A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a la Nación que la cediera a la Provincia para poder repararla por tramos. Hoy trabajamos en tres frentes y vamos a abrir otros dos en los próximos días”, señaló.

Nuevas intervenciones en distintos puntos del corredor

Enrico indicó que ya fueron intervenidos los ramales que conectan la Autopista Buenos Aires-Rosario con la A012 y adelantó que uno de los próximos sectores en incorporarse al esquema de trabajos serán los enlaces con la Ruta Nacional 33.

El funcionario sostuvo que la recuperación deberá financiarse con recursos provinciales y vinculó la decisión con el deterioro que presentaba la calzada. “Es una obra que deberemos afrontar entre todos los santafesinos, pero no podíamos esperar más. Sabemos lo importante que es esta ruta para la región y cuánto padecen los vecinos de Roldán y de toda la zona su deterioro”, afirmó.

Según detalló el Ministerio de Obras Públicas, al momento de asumir la administración se encontraron sectores con baches profundos, descalces y falta de mantenimiento acumulado. Enrico recordó que la Provincia había solicitado formalmente la posibilidad de intervenir la traza ante la necesidad de ejecutar reparaciones que no podían realizarse mientras continuara bajo administración nacional.

“La decisión fue pedirle a la Nación que la transfiriera por 20 años. No pedimos nada más: solo que nos dejaran trabajar”, expresó el ministro.

La A012 cumple una función estratégica dentro del sistema vial del sur santafesino, ya que articula distintos corredores nacionales y provinciales y canaliza buena parte del tránsito pesado hacia los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo. Su recuperación también alcanza puntos de enlace con las rutas nacionales 9 y 34 y con las autopistas que atraviesan el área metropolitana.

El plan continuará durante 2026 y 2027

Además de los tres frentes actualmente en ejecución, la Dirección Provincial de Vialidad proyecta extender las reparaciones a nuevos sectores durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

Entre los trabajos previstos figura un tramo de aproximadamente 200 metros a la altura de la planta de General Motors y una intervención de 4.650 metros entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9. También se proyectan obras sobre 9.800 metros entre Roldán y Esteban Echeverría.

La planificación contempla además reparaciones en el sector norte, desde el cruce con la Ruta Nacional 34 hasta el Camino de la Cremería, y trabajos en la zona de Ricardone. El esquema continuará entre la Ruta Provincial 25 y la Autopista Rosario-Santa Fe, en el propio cruce con esa autopista y en el tramo que se extiende desde ese acceso hasta la Ruta Nacional 11.

Una inversión de 4.300 millones de pesos

La recuperación de la A012 demanda una inversión provincial de 4.300 millones de pesos, dentro de un programa más amplio de conservación y reparación de la red vial santafesina.

Entre 2024 y 2025, la Provincia informó que reparó alrededor de 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas mediante 12 contratos, con una inversión superior a los 105.000 millones de pesos. A ese esquema se incorporaron posteriormente otros seis grupos de intervenciones por unos 50.000 millones de pesos.

De acuerdo con los datos provinciales, la inversión acumulada en mantenimiento preventivo de rutas supera los 154.000 millones de pesos desde el comienzo de la actual gestión. La A012 se incorporó ahora a ese programa luego de la cesión acordada con el Gobierno nacional y con un cronograma que prevé mantener distintos frentes de reparación en los próximos meses.