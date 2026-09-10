Rufino: Condenaron a cuatro años de prisión a un joven por un robo

Un hombre de 22 años fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por un robo cometido en una vivienda de Rufino en octubre de 2024. La pena surgió de la unificación con una condena anterior, cuya modalidad de ejecución condicional quedó revocada.

La sentencia contra Sebastián Martínez fue dictada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de Rufino. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

Según precisó el fiscal, el monto de la pena fue establecido a partir de la unificación con una condena previa que pesaba sobre el acusado. Como consecuencia del nuevo fallo, se revocó el carácter condicional de aquella sentencia y se dispuso el cumplimiento efectivo de los cuatro años de prisión.

El robo en una vivienda

El hecho ocurrió durante la madrugada del 31 de octubre de 2024, entre la 1:00 y las 3:00, en una vivienda ubicada en Remedios de Escalada al 600.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Martínez actuó junto con otro hombre que hasta el momento no pudo ser identificado. Ambos ingresaron al inmueble a través de un portón y llegaron hasta un quincho ubicado en el patio trasero.

En ese sector se encontraba una motocicleta que estaba encadenada y asegurada con un candado a una silla, de la que los involucrados lograron apoderarse. También sustrajeron un ventilador de pie y una garrafa de 15 kilos antes de retirarse del lugar.

La investigación contó además con registros de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones. Según informó Menéndez, las imágenes captaron a los dos hombres trasladando los elementos sustraídos en cercanías de la vivienda.

Reconoció los delitos y aceptó el juicio abreviado

En el marco del procedimiento abreviado, Martínez reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de los delitos de robo simple y hurto simple.

El condenado y su abogado defensor aceptaron los términos planteados para resolver la causa mediante el juicio abreviado, acuerdo que posteriormente fue homologado por la jueza Garini.

La víctima fue informada sobre las condiciones y alcances de la resolución judicial y manifestó su conformidad con lo acordado.