Santa Isabel: Cuatro años de prisión por robar y faenar siete porcinos

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en el robo y faena de animales en un establecimiento rural de Santa Isabel. El hecho ocurrió en junio de 2025 y fue cometido junto a otras cuatro personas.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa. Marcelo Maximiliano Fernández admitió su intervención en el episodio y fue considerado coautor del delito de abigeato agravado.

El robo y la intervención de Los Pumas

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2025, pasado el mediodía, en la zona rural de Santa Isabel, localidad del departamento General López.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Fernández actuó junto a otras cuatro personas en el establecimiento rural conocido como estancia “La Blanqueada”, cuyo encargado es Ricardo Omar Torres.

La reconstrucción judicial estableció que los involucrados faenaron una chancha y sustrajeron seis lechones del predio. Posteriormente, utilizaron motocicletas y un carro para trasladar los animales por caminos rurales de la zona.

Mientras se alejaban del establecimiento, los sospechosos fueron interceptados por efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”. El procedimiento se realizó cuando circulaban por un camino rural que desemboca en la Ruta Provincial Nº 94, en cercanías de Santa Isabel.

Durante el control, los agentes constataron que uno de los grupos transportaba parte de los animales sustraídos. Además, otro de los involucrados tenía en su poder un cuchillo que había sido utilizado para la faena, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La participación de cinco personas, el empleo de vehículos para trasladar los animales y las circunstancias en las que se produjo la sustracción fueron posteriormente consideradas al momento de establecer la calificación legal del hecho.

Condena por abigeato agravado

La conducta atribuida a Fernández fue encuadrada como coautor del delito de abigeato agravado. La figura penal aplicada tuvo en cuenta la cantidad de animales sustraídos, la utilización de un medio motorizado para transportarlos y la intervención de tres o más personas.

En el marco del procedimiento abreviado, la Fiscalía y la Defensa acordaron una pena de cuatro años de prisión efectiva, que finalmente fue homologada judicialmente.

El acuerdo fue presentado por la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, integrante del Ministerio Público de la Acusación de la Tercera Circunscripción Judicial, y por la defensora Cecilia Tosco, representante del Ministerio Público de la Defensa.

El caso se produjo en una zona del departamento General López donde la actividad de la Policía Rural mantiene una presencia específica frente a los delitos vinculados con establecimientos agropecuarios. Meses antes del episodio investigado, la fuerza había participado en otros procedimientos por abigeato en Santa Isabel y localidades cercanas, aunque correspondientes a causas diferentes.

En este caso, la intervención policial se produjo inmediatamente después de la sustracción y permitió interceptar a los involucrados mientras trasladaban los animales por caminos rurales. La investigación posterior determinó la responsabilidad penal de Fernández y derivó en el acuerdo abreviado que estableció la pena de cumplimiento efectivo.