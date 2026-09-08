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Santa Fe: Así son las dos canchas de hockey inauguradas para los Juegos Suramericanos

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Santa Fe: Así son las dos canchas de hockey inauguradas para los Juegos Suramericanos

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración de las obras realizadas en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey, en la ciudad capital. La cancha principal fue renovada y homologada para competencias internacionales, mientras que la segunda funcionará como espacio auxiliar durante el certamen.

El estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, cuenta desde este martes con dos canchas renovadas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración de las obras realizadas con aportes del Gobierno Provincial en el predio que recibirá las competencias femenina y masculina de hockey, del 13 al 22 de septiembre.

Las intervenciones permitieron renovar la cancha principal, que será utilizada para los partidos del certamen internacional, y acondicionar una segunda superficie destinada a las actividades previas a la competencia. De este modo, las obras no solo adecuan el estadio para los Juegos, sino que amplían la infraestructura que quedará luego para el desarrollo del hockey santafesino.
“Es el evento deportivo más importante que se celebrará este año en toda Latinoamérica. No lo hizo solamente el Gobierno de la Provincia, sino también las instituciones que se comprometieron con el fomento de la cultura del deporte. Estos Juegos serán los mejores que se hayan organizado en una sede y eso es gracias a la unión de todos los santafesinos”, destacó Pullaro antes del corte de cintas.

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Sobre la infraestructura que dejará la competencia, el gobernador expresó su deseo de que “en unos años recordemos este momento como el punto de inflexión entre el pasado y el futuro de la provincia de Santa Fe”.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó la importancia de la nueva infraestructura para la institución: “Para la Asociación Santafesina de Hockey es algo muy importante porque, si bien ya tenía una cancha, ahora suma una nueva y la anterior podrá utilizarse para los entrenamientos”.

Además, enmarcó las intervenciones dentro del legado que busca dejar el certamen. “El legado son las obras de infraestructura deportiva, las Villas Suramericanas y todo el conocimiento que nos queda para organizar este tipo de eventos. Es lo que les queda a los clubes y a los alumnos de las escuelas que recorrerán cada una de las competencias”, afirmó.

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Dos canchas con diferentes funciones

En la cancha principal se reemplazó la carpeta y se reforzó la iluminación. La nueva superficie fue homologada para la realización de encuentros internacionales y será utilizada para las competencias de hockey durante los Juegos Suramericanos.

En tanto, en la segunda cancha se realizaron movimientos de suelo, trabajos de hormigonado y amortiguación. Luego se trasladó allí la carpeta de agua que se encontraba anteriormente en la cancha principal. Durante Santa Fe 2026, el espacio será utilizado como cancha auxiliar para las actividades precompetitivas.
Coudannes destacó que la inauguración permitirá recibir en los próximos días a los seleccionados que competirán en la ciudad de Santa Fe. “Vamos a recibir a Las Leonas y a Los Leones, que competirán en esta cancha”, señaló. Además, remarcó que “el legado empieza cuando la antorcha se apaga: es lo que queda después de este evento multideportivo, no solo para los santafesinos, sino también para los argentinos”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, recordó el compromiso asumido por la conducción de la entidad hace una década. “Cuando nos hicimos cargo de la institución, asumimos el compromiso de que las nuevas generaciones no atravesaran las dificultades de infraestructura que habíamos tenido nosotros. Hace cinco años construimos la primera cancha de agua en el predio y hoy podemos darnos el lujo de contar con una segunda”, expresó.

“Somos la única institución del país, a nivel asociativo, que cuenta con dos canchas de agua. Para nosotros es una satisfacción enorme”, añadió.

El estadio se encuentra próximo al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti (CARD) y al Invencible Santa Fe, dentro de uno de los principales polos deportivos de la ciudad.

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Hockey de primer nivel en la ciudad de Santa Fe

Las competencias femenina y masculina de hockey de los Juegos Suramericanos se desarrollarán íntegramente en la ciudad de Santa Fe, entre el 13 y el 22 de septiembre. El programa incluirá rondas preliminares, instancias de clasificación, semifinales y finales.

Además, los torneos otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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