Pixel
Usá el Casco
Quini 6
Regiones

Teodelina incorporó un camión compactador y nuevos equipos

Publicado el
Añadir Leguas Noticias a
Teodelina incorporó un camión compactador y nuevos equipos

El intendente Joaquín Poleri presentó la primera etapa de renovación del parque de maquinaria y automotor municipal, que incluye un camión compactador cero kilómetro, una camioneta y dos carros destinados a distintas tareas operativas.

La Municipalidad de Teodelina sumó nuevo equipamiento con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos y ampliar las herramientas disponibles para el personal.

La presentación se realizó en la plaza central de la ciudad. El nuevo camión será destinado a la recolección de residuos, mientras que la camioneta y los dos carros reforzarán diferentes trabajos municipales.

“Nos encontramos en la plaza central de nuestra ciudad, presentando a todos los teodelinenses la primera etapa de la renovación del Parque de Maquinaria y Automotor de nuestra Municipalidad”, expresó Poleri.

El intendente explicó que las adquisiciones fueron realizadas con fondos municipales y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro.

Teodelina incorporó un camión compactador y nuevos equipos

Un equipo preparado para ampliar la capacidad operativa

De acuerdo con la ficha técnica del sistema ECOANDRES 17/21, el equipo está diseñado para la recolección diurna y nocturna de residuos sólidos urbanos y permite trabajar mediante carga manual, mecanizada o combinada, con acceso desde una tolva trasera. También puede manipular contenedores de hasta 2 metros cúbicos y dispone de un sistema de compactación en dos etapas.

La estructura de esta línea admite configuraciones de 17 a 21 metros cúbicos, con una tolva de carga de 2,3 metros cúbicos. Entre sus elementos de seguridad incorpora luces reglamentarias, balizas ámbar y luces de trabajo para operaciones nocturnas.

Un proceso de renovación iniciado durante 2026

Las incorporaciones forman parte de un proceso que el Municipio había puesto en marcha durante los primeros meses del año para modernizar progresivamente su equipamiento.

En abril, Teodelina había abierto licitaciones públicas para adquirir un camión con caja compactadora de residuos, una motoniveladora cero kilómetro y equipamiento para riego, dentro de un programa orientado a renovar las herramientas utilizadas en los servicios urbanos.

En ese marco, Poleri había señalado que uno de los objetivos era reemplazar maquinaria con varias décadas de antigüedad, tanto por los costos de mantenimiento como por las dificultades que generaba para sostener las tareas municipales.

La incorporación del compactador representa así la primera concreción visible de ese plan, con impacto directo sobre uno de los servicios esenciales de la ciudad: la recolección de residuos.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Villa Cañás: Gizzi y Gallo impulsan prohibir la venta ambulante y eliminar el permiso vigente Villa Cañás: Gizzi y Gallo impulsan prohibir la venta ambulante y eliminar el permiso vigente
2.7K
General López

Villa Cañás: Gizzi y Gallo impulsan prohibir la venta ambulante y eliminar el permiso vigente
Quini6
Villa Cañás: Investigan un corte de fibra óptica y ya hay un imputado Villa Cañás: Investigan un corte de fibra óptica y ya hay un imputado
1.7K
Regiones

Villa Cañás: Investigan un corte de fibra óptica y ya hay un imputado
Venado Tuerto: Empresario detenido por presunta estafa ganadera Venado Tuerto: Empresario detenido por presunta estafa ganadera
1.3K
Regiones

Venado Tuerto: Empresario detenido por presunta estafa ganadera
Villa Cañás: Investigan un presunto caso de “viuda negra” Villa Cañás: Investigan un presunto caso de “viuda negra”
1.2K
Regiones

Villa Cañás: Investigan un presunto caso de “viuda negra”
Venado Tuerto: Dos jefes policiales bajo sospecha de proteger a un narco Venado Tuerto: Dos jefes policiales bajo sospecha de proteger a un narco
1.2K
Regiones

Venado Tuerto: Dos jefes policiales bajo sospecha de proteger a un narco
Venado Tuerto: Condenaron a “Motoneta” a cuatro años y medio de prisión por un ataque armado Venado Tuerto: Condenaron a “Motoneta” a cuatro años y medio de prisión por un ataque armado
1.1K
General López

Venado Tuerto: Condenaron a “Motoneta” a cuatro años y medio de prisión por un ataque armado
Carreras: Accidente fatal en Ruta 90 entre una camioneta y un camión Carreras: Accidente fatal en Ruta 90 entre una camioneta y un camión
1.1K
Carreras

Carreras: Accidente fatal en Ruta 90 entre una camioneta y un camión
Venado Tuerto: El crimen de Nicolás Godoy irá a juicio y Fiscalía pidió 32 años de prisión Venado Tuerto: El crimen de Nicolás Godoy irá a juicio y Fiscalía pidió 32 años de prisión
1.1K
General López

Venado Tuerto: El crimen de Nicolás Godoy irá a juicio y Fiscalía pidió 32 años de prisión
Villa Cañás prepara una ampliación clave para la guardia del SAMCo Villa Cañás prepara una ampliación clave para la guardia del SAMCo
1.1K
General López

Villa Cañás prepara una ampliación clave para la guardia del SAMCo
Rosario: El tren urbano que unirá norte y sur ya tiene su primera propuesta Rosario: El tren urbano que unirá norte y sur ya tiene su primera propuesta
1.0K
Movilidad

Rosario: El tren urbano que unirá norte y sur ya tiene su primera propuesta
Subir
Escuchá C24 Radio