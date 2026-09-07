Santa Isabel cerró su Feria del Libro con gran convocatoria

La nueva edición de Paseo de las Palabras, la Feria del Libro de Santa Isabel, concluyó luego de tres jornadas con una amplia participación de vecinos y visitantes. Más de 4.000 libros y 15 editoriales formaron parte de una propuesta que combinó literatura, arte, música y actividades para toda la familia.

El encuentro se desarrolló los días 4, 5 y 6 de septiembre, tal como había sido anunciado previamente, y volvió a reunir a instituciones, escritores, artistas y público en torno a una programación cultural que buscó ampliar el vínculo de la comunidad con los libros y las distintas expresiones artísticas.

Escritores nacionales y producciones de la región

Entre las actividades centrales estuvo la participación de escritores de trayectoria nacional, entre ellos Hernán Brienza, junto con presentaciones de libros de autores y artistas locales y regionales.

La presencia de distintas voces permitió combinar propuestas provenientes de otros puntos del país con producciones surgidas en la propia región, uno de los aspectos que formaron parte del perfil de esta nueva edición de la feria.

A lo largo de las tres jornadas, el público pudo recorrer una oferta de más de 4.000 libros distribuida entre los espacios de 15 editoriales, además de participar de las presentaciones y diferentes actividades desarrolladas durante el encuentro.

La propuesta no quedó limitada exclusivamente a la literatura. La programación incorporó también música y pintura, con exposición de cuadros y distintas expresiones artísticas que acompañaron el recorrido por los stands y ampliaron las alternativas para quienes se acercaron durante los tres días.

Actividades destinadas a los más chicos

Los niños tuvieron un lugar destacado dentro de la programación. Las propuestas recreativas y educativas destinadas a las infancias constituyeron uno de los ejes centrales de la feria, con actividades pensadas para acercarlos a la lectura y a diferentes manifestaciones culturales.

Ese enfoque había formado parte de la planificación de Paseo de las Palabras, que desde su anuncio se presentó como una iniciativa abierta a públicos de distintas edades y con una fuerte participación de las instituciones educativas y culturales de Santa Isabel.

La feria fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de Santa Isabel, la Escuela Primaria Nº 214 “Mariano Moreno” y la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento”, las mismas instituciones que habían impulsado la realización del encuentro y trabajado en su programación.

Una propuesta que busca consolidarse en la región

La edición que acaba de finalizar dio continuidad a una experiencia que viene creciendo dentro de la agenda cultural de la localidad. La masiva convocatoria registrada durante las tres jornadas reforzó la continuidad de la Feria del Libro como espacio de encuentro comunitario alrededor de la lectura, el arte y la cultura.

La combinación entre editoriales, escritores invitados, producciones locales y regionales, exposiciones artísticas, música y actividades infantiles permitió desarrollar una programación diversa, con una participación que se extendió durante todo el encuentro.

Con el cierre de esta nueva edición, Santa Isabel completó tres jornadas dedicadas a los libros y a diferentes expresiones culturales, dando continuidad a una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la lectura y generar espacios de intercambio entre autores, instituciones, artistas y vecinos.