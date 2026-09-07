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Provincia trasladó a más de 100 detenidos de comisarías de Rosario a unidades penales

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Provincia trasladó a más de 100 detenidos de comisarías de Rosario a unidades penales

El operativo, realizado este lunes, fue posible tras la inauguración de la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. La medida permite descomprimir las dependencias policiales, evitar una prolongada permanencia de personas privadas de la libertad en comisarías y avanzar con las derivaciones al Servicio Penitenciario.

El Gobierno de la Provincia trasladó este lunes a más de 100 detenidos varones que permanecían alojados en comisarías de Rosario hacia distintas unidades penales. El operativo da continuidad al proceso iniciado la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, tras la inauguración de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, en el departamento La Capital. Los traslados continuarán en otras unidades regionales de la Policía de la Provincia. El objetivo es evitar que las comisarías se utilicen para alojamientos prolongados.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien explicó que se trata de “traslados encadenados que permiten liberar los principales lugares de concentración de personas detenidas. Estuvimos sacando detenidos de comisarías de Santa Fe, Rafaela y ahora Rosario”, señaló.

Provincia trasladó a más de 100 detenidos de comisarías de Rosario a unidades penales
Los internos son distribuidos en las unidades penitenciarias de Recreo, Piñero y Coronda, de acuerdo con su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario. A su vez, se realizan derivaciones entre esos establecimientos para optimizar la disponibilidad de plazas.

Cococcioni precisó que Rosario dejará de tener detenidos varones alojados de forma permanente en comisarías, aunque conservará un cupo transitorio de 144 plazas para personas aprehendidas en flagrancia, por orden fiscal o durante las primeras diligencias judiciales.

“Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración: personas que permanecían años en una comisaría e, incluso, cumplían allí una condena”, afirmó. Según explicó, esa situación generaba “protestas, desmanes, evasiones, motines y reclamos inherentes al alojamiento permanente”.

El ministro Cococcioni remarcó que las comisarías seguirán cumpliendo una función inicial en los procedimientos policiales. Sin embargo, cuando la privación de libertad se consolide y transcurran más de 72 o 96 horas, el detenido deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario.

Traslados semanales

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, indicó que los traslados hacia unidades penitenciarias se realizan semanalmente. Señaló que con la futura inauguración de El Infierno, prevista para marzo de 2027, y de la Unidad Penitenciaria Nº 13, proyectada para junio de ese mismo año, se solucionará aún en una mayor medida el problema de presos alojados en comisarías.

No obstante, sostuvo que la sobrepoblación carcelaria “es mucho menos preocupante que la sobrepoblación en comisarías”, una situación que, según afirmó, “no debe existir porque afecta directamente a la seguridad”. Una vez completado el operativo en Rosario, los traslados continuarán en las unidades regionales con mayor concentración de detenidos, entre ellas las correspondientes a los departamentos General López y San Lorenzo.

Provincia trasladó a más de 100 detenidos de comisarías de Rosario a unidades penales

Nuevo complejo penitenciario

La Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, inaugurada el jueves pasado, cuenta con 891 plazas: 251 para mujeres y 640 para hombres. El establecimiento permitirá descomprimir las comisarías de la región y forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la Provincia.

El programa prevé la creación de más de 7.000 nuevas plazas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, una cifra superior a la construida en toda la historia de Santa Fe. Con las obras finalizadas, en ejecución y proyectadas, la capacidad de alojamiento superará las 14.000 plazas.

La ampliación permitirá mejorar el control de la población penal, ordenar la distribución de los detenidos según sus perfiles criminales y evitar la permanencia prolongada en comisarías, para que los agentes policiales puedan concentrarse en las tareas de prevención y patrullaje.

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