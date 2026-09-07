El Hinojo llegó al Congreso de Relaciones Internacionales

La diputada provincial Sofía Galnares presentó en Santa Fe la experiencia de cooperación internacional desarrollada para proteger y poner en valor la Laguna El Hinojo. El proyecto permitió articular asistencia técnica, financiamiento y experiencias de otros países para transformar el humedal en un espacio de conservación, educación ambiental y turismo sostenible.

La Laguna El Hinojo de Venado Tuerto fue presentada como caso de internacionalización de ciudades intermedias durante el I Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral, realizado en Santa Fe en el marco de los 20 años de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe.

La diputada provincial Sofía Galnares participó del conversatorio “Internacionalización de ciudades intermedias. El caso de la laguna El Hinojo de Venado Tuerto”, coordinado por el licenciado Juan Pablo Jullier, donde reconstruyó el proceso de cooperación que permitió avanzar en la protección ambiental y el desarrollo sostenible del humedal.

La legisladora abordó la experiencia a partir de su anterior función como subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional del municipio durante la gestión del intendente Leonel Chiarella y desde su actual tarea como presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“Para una ciudad intermedia, internacionalizarse no es un lujo ni una vanidad: es una estrategia. La cooperación internacional permite acceder a conocimiento, financiamiento y experiencias que ya resolvieron en otro lugar problemas similares, a costo cero”, sostuvo Galnares.

Un proyecto que comenzó con una propuesta de los vecinos

El proceso de transformación de El Hinojo comenzó en 2017, durante la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Venado Tuerto. En ese ámbito surgió la propuesta de vecinos de convertir la laguna, históricamente vinculada a la recepción de efluentes tratados y desagües de la ciudad, en un espacio verde destinado también a actividades recreativas, educativas y turísticas.

Ese mismo año fue declarada área natural protegida y comenzó una etapa orientada a desarrollar herramientas de conservación y uso sostenible.

“La decisión no vino de arriba ni de afuera. Vino de la gente. Lo internacional llegó después, para potenciar un proyecto que la comunidad ya había pensado”, remarcó la diputada.

Ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Venado Tuerto, la laguna forma parte de la denominada Pampa de las Lagunas y cumple un papel relevante tanto por su biodiversidad como por su función dentro del sistema hídrico regional.

Cooperación internacional para diseñar el manejo del área

Uno de los primeros avances se produjo mediante la participación de Venado Tuerto en el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, que permitió trabajar en un Plan de Manejo y Turismo Sostenible con experiencias desarrolladas en Costa Rica y Chile.

El intercambio incorporó conocimientos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica y la participación de especialistas vinculados con la gestión de espacios protegidos. Además, permitió que la funcionaria municipal María Eugenia Sinosiain realizara una instancia de formación en ese país sobre gobernanza participativa y ecoturismo.

El proceso también involucró a organizaciones de la ciudad, entre ellas el grupo de Observadores de Aves de Venado Tuerto, que desarrolló censos, jornadas de difusión y muestras fotográficas destinadas a identificar y visibilizar la diversidad de especies del humedal.

A esa etapa se sumó posteriormente la incorporación de El Hinojo al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, profundizando el esquema de preservación del espacio.

Financiamiento para avanzar con infraestructura

El proyecto dio otro paso con su incorporación a la convocatoria “Biodiversidad para la Acción Climática” de la Agencia Francesa de Desarrollo, una instancia que permitirá financiar infraestructura vinculada con el aprovechamiento sostenible y educativo del área.

Entre las intervenciones previstas se encuentran senderos para avistaje, un muelle, un salón educativo que funcionará como centro de interpretación y servicios de bajo impacto ambiental.

Según explicó Galnares durante su exposición, el estudio de impacto ambiental y social ya se encuentra terminado y el proyecto dispone del financiamiento necesario para avanzar con las obras.

La iniciativa fue acompañada a lo largo de estos años por actividades destinadas a integrar a la comunidad, entre ellas bicicleteadas, visitas guiadas, jornadas de forestación, muestras fotográficas y una capacitación laboral en turismo sostenible, de la que egresaron más de 30 estudiantes de Venado Tuerto y localidades de la región.

Una experiencia que llegó a Barcelona

El recorrido internacional de El Hinojo incluyó además una presentación en la Embajada de Costa Rica en Argentina y su llegada al Smart City Expo World Congress de Barcelona, donde Galnares fue seleccionada entre más de 400 postulaciones internacionales para participar como expositora.

Para la legisladora, el proceso permite mostrar cómo una ciudad intermedia puede establecer vínculos con organismos internacionales, gobiernos extranjeros y redes de cooperación a partir de necesidades concretas surgidas en su propio territorio.

“Las relaciones internacionales no pasan solamente en Ginebra o en Nueva York, ni son un privilegio de las grandes potencias. Se pueden hacer desde Santa Fe, desde una ciudad intermedia y alrededor de una laguna. Cuando se hacen bien, no quedan en el discurso: transforman el lugar donde vive la gente”, concluyó Galnares.