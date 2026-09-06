Carreras: Un joven murió tras un choque múltiple en Ruta 90

Un joven de 27 años murió durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 110, en jurisdicción de Carreras. Otras cuatro personas fueron trasladadas al Hospital de Firmat.

Por causas que se intentan establecer, estuvieron involucrados una Ford EcoSport y dos motocicletas. En el automóvil circulaba un hombre de 85 años, mientras que en los motovehículos se desplazaban cuatro personas de 19, 15, 28 y 27 años.

Un joven murió en el lugar

Como consecuencia del impacto, el hombre de 27 años perdió la vida en el lugar. Las restantes cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años, fueron asistidas y derivadas al Hospital de Firmat.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el carácter de las lesiones ni sobre la evolución de los heridos.

Intervención policial y de Bomberos

En el operativo trabajaron efectivos de la Subcomisaría 1ª de Carreras y la Comisaría 1ª de Melincué, junto con Bomberos Voluntarios de Carreras, Labordeboy y Melincué.

También se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.