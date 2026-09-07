Rosario: Pullaro dejó habilitada nueva infraestructura para el deporte y el encuentro

Este lunes quedaron inauguradas la Cubierta XXI y la CapiPlaza, un escenario deportivo que será utilizado para recibir al ajedrez como deporte invitado. Tendrá capacidad para mil personas. “Cosas muy buenas están sucediendo en esta nueva Rosario”, resaltó el vocero de los Juegos, Federico Angelini.

A días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos, este lunes a la mañana el gobernador Maximiliano Pullaro dejó habilitado el espacio denominado como la Cubierta XXI y la nueva CapiPlaza, una propuesta recreativa inspirada en Capi, la mascota oficial de Santa Fe 2026. La intervención se encuentra en la manzana delimitada por Bulevar 27 de Febrero, Bulevar Oroño y calle Coronado, próxima al Pabellón de Eventos y al Pabellón de Baños de la Plaza Pública de las Ciencias.

La jornada reunió a funcionarios, deportistas y vecinos, en un espacio que tendrá protagonismo durante la competencia y que continuará disponible para distintas actividades una vez finalizados los Juegos. Vale señalar que la Cubierta XXI será el escenario del ajedrez, uno de los deportes invitados durante la cita continental.



Ante los medios de prensa reunidos en el lugar, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y vocero de los Juegos, Federico Angelini, destacó el legado que dejan estos Juegos Suramericanos y la recuperación del espacio público. “Estamos viviendo una etapa muy positiva. Cosas muy buenas están sucediendo en esta nueva Rosario y van a seguir sucediendo y lo digo con total seguridad”, afirmó.

El funcionario enumeró las grandes obras que quedarán para la ciudad como los estadios Invencible Arena, Invencible Rosario y el Invencible Centro Acuático: “Nuestros atletas, nuestros futuros atletas también van a poder entrenar en infraestructura de primer nivel. Y no solo los atletas, sino que también muchos clubes; estamos empezando a vivir todo lo que viene con los Juegos Suramericanos, miles de deportistas, miles de turistas, un acontecimiento que estará mirando todo Sudamérica a nuestra provincia”.

“Rosario hace un tiempo atrás era noticia por violencia, por homicidios, por heridos de arma de fuego. Hoy somos noticia por organizar uno de los eventos más importantes del deporte en el continente. Y como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, esto es una vuelta de página, una vuelta de página que estamos empezando a vivir”, aseveró Federico Angelini.

Para disfrutar en familia

El senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, se sumó al señalar que “este es el resultado de algo que empezó hace mucho, era un proyecto, constituimos un comité organizador provincial para encontrar el apoyo también privado y que nos permite disfrutar lo que vamos a vivir en muy pocos días”.

Seisas resaltó “la infraestructura que queda y que es para para el disfrute de todos, para el encuentro y para que todos sigamos pensando en todo lo que se ganó en este tiempo y en el que logramos que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe cambien y cambien de manera fundamental, radical”.

La nueva infraestructura cuenta con una superficie semicubierta de 1.150 metros cuadrados y una superficie total de intervención de 1.750 metros cuadrados. La estructura principal está conformada por una tensoestructura circular de al menos 24 metros de diámetro, sostenida por arcos y puntales metálicos perimetrales.

En tanto que las gradas existentes fueron readecuadas y se incorporaron estructuras transitorias para alcanzar una capacidad de hasta 1.000 personas sentadas. El espacio también cuenta con accesos y sectores diferenciados para público general, personas con movilidad reducida, prensa e invitados especiales, además de áreas destinadas a deportistas y jueces.

La mascota de los Juegos y su lugar

La inauguración incluyó además la presentación de la CapiPlaza, espacio público y lúdico inspirado en Capi, la mascota oficial de Santa Fe 2026. Con la propuesta se busca llevar la identidad de los Juegos fuera de los escenarios deportivos y generar nuevos lugares de encuentro para vecinos, familias y visitantes.

La Cubierta XXI, en tanto, comenzó a construirse el 17 de noviembre de 2025, como parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Deportiva Urbana en Santa Fe.

Las obras se inscriben en un plan más amplio de infraestructura que constituye uno de los principales legados de Santa Fe 2026. La Provincia lleva adelante una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.