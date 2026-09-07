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Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad

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Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad

Quedaron inaugurados el Invencible Rafaela y la nueva pista de BMX Race, dos de los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El estadio tiene 3.085 butacas y puede ampliar su capacidad hasta 6.500 personas para otro tipo de eventos. Pullaro aseguró que las obras permitirán que la ciudad y la región reciban nuevas competencias y espectáculos.

A seis días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró en Rafaela este domingo dos de las obras que transforman la ciudad: el Invencible Rafaela, un nuevo estadio multipropósito, y la pista de BMX Race del futuro Ecoparque Metropolitano.

Pullaro encabezó las inauguraciones y planteó que lo construido tiene un objetivo que va más allá de las dos semanas de competencia. “Son obras que les van a quedar a los santafesinos y, en este caso, a los rafaelinos”, afirmó. “Estas no son solo obras para la ciudad, sino para toda la región. Va a dar una escala diferente”.

Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad

El gobernador señaló que contar con estos espacios permitirá traer nuevas competencias, espectáculos artísticos y musicales y generar movimiento económico. “El desafío que tenemos con estas inversiones es que puedan generar trabajo y crecimiento económico”, sostuvo.

De las inauguraciones participaron también la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el exgobernador Omar Perotti; los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Economía, Pablo Olivares; y el director de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, Gonzalo Saglione. También estuvieron presentes autoridades de los distintos poderes del Estado provincial, secretarios y secretarias de la Gobernación, y representantes de federaciones, asociaciones y clubes deportivos.

Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad

Un estadio que abre nuevas posibilidades

El Invencible Rafaela está ubicado en el Distrito Joven, próximo a la Villa Suramericana. Tiene 3.085 butacas, palcos, 71 posiciones para prensa y sectores para personas con movilidad reducida. Para espectáculos que utilicen también el campo central, su capacidad puede ampliarse hasta unas 6.500 personas.

“No hay en ningún lugar del interior de la provincia un estadio como el que estamos inaugurando”, subrayó Enrico, quien destacó además que fue construido por una empresa rafaelina. El espacio está preparado para recibir competencias internacionales y una amplia variedad de deportes bajo techo.

Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad

Para Luka Colman, boxeador rafaelino, tener una competencia de estas características en su ciudad todavía cuesta dimensionarla. “Van a venir deportistas de muy alto nivel de todo el continente y vamos a tener la oportunidad de verlos y disfrutar del deporte de manera gratuita”, expresó.

El intendente Leonardo Viotti también habló de lo que quedará después de septiembre. “Los Juegos Suramericanos en Rafaela son mucho más que los estadios: es todo esto que queda y viene a hacer crecer nuestra ciudad”, señaló. Según precisó, las obras realizadas durante los últimos dos años generaron 700 puestos de trabajo directos y más de 2.000 si se suman los indirectos.

El BMX ya tiene su pista

La otra inauguración de la jornada fue la pista de BMX Race del futuro Ecoparque Metropolitano, diseñada de acuerdo con parámetros de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
El circuito tiene dos partidores, de 8 metros de altura para la categoría masculina y 5 para la femenina, cuatro rectas, tres curvas peraltadas y una serie de obstáculos que exigirán velocidad, técnica y precisión.

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El nuevo espacio el 16 y 17 de septiembre será escenario de las pruebas de BMX Race de Santa Fe 2026. En el mismo complejo habrá además espacios para BMX Freestyle, Skate Park y Skate Street.

Lo que queda después de los Juegos

La Provincia lleva adelante una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a Santa Fe 2026, de los cuales 75 millones corresponden a financiamiento de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, además de aportes del Tesoro provincial.

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, habló de “un momento histórico para Rafaela y la región”, y remarcó que el impacto no se limita a los escenarios deportivos. “No son solamente los estadios y las pistas, sino también las calles, la ciclovía y toda la infraestructura que queda. Es patrimonio de todos los rafaelinos y tenemos que cuidarlo”, afirmó.

Pullaro, además, recordó que el camino para que Santa Fe fuera sede comenzó durante la gestión del exgobernador Perotti. “No nos creemos fundacionales. Entendemos que hay que continuar con las cosas que están bien”, concluyó.

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