Villa Cañás pavimenta un tramo clave del acceso por Ruta 94

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con las obras de pavimentación en el sector de Avenida 64 y la Ruta Provincial 94. Esta semana comenzó la colocación de hormigón elaborado sobre un tramo de Calle 71, dentro de las mejoras destinadas a fortalecer uno de los principales ingresos a la ciudad.

Los trabajos son ejecutados a través de la Secretaría de Obras Públicas y se concentran en un sector directamente vinculado con el acceso desde la ruta provincial. La intervención se suma al avance registrado durante los últimos meses sobre Avenida 64, donde el Municipio viene desarrollando distintas tareas de infraestructura vial.

Avanza el hormigonado sobre Calle 71

Durante este lunes, personal municipal inició la colocación de hormigón sobre Calle 71, en inmediaciones de Avenida 64. La nueva superficie permitirá mejorar las condiciones de circulación en un punto de conexión entre la trama urbana y la Ruta Provincial 94.

El lugar tiene especial importancia por el tránsito que concentra como ingreso y egreso de Villa Cañás. En ese entorno se realizaron durante los últimos meses distintas intervenciones vinculadas con pavimentación, desagües y acondicionamiento vial.

En agosto, el gobierno local ya había informado avances en la pavimentación del acceso por Avenida 64. La incorporación de Calle 71 permite ahora extender las mejoras hacia otra de las arterias que convergen en ese sector.

Obras para ordenar los ingresos desde la Ruta 94

Los trabajos forman parte de una planificación más amplia destinada a mejorar los accesos a Villa Cañás y ordenar la circulación sobre la Ruta Provincial 94. Durante 2025 comenzaron intervenciones para construir dársenas en las intersecciones con las avenidas 59 y 64, que posteriormente continuaron en nuevas etapas.

Estas obras buscan facilitar las maniobras de ingreso y salida desde la ruta y acompañar la transformación del entorno inmediato de ambos accesos. En el caso de Avenida 64, la pavimentación avanzó progresivamente desde la conexión con la Ruta 94 hacia el interior de la ciudad.

El desarrollo de estas intervenciones permitió concentrar diferentes trabajos en un mismo sector, con mejoras sobre la calzada y obras complementarias vinculadas con la infraestructura vial.

Calle 71 y la continuidad de la Vía de la Salud

La planificación municipal también contempla una intervención sobre Calle 71 vinculada con la denominada Vía de la Salud. El proyecto prevé extender ese recorrido desde Avenida 64 hasta la rotonda de ingreso sobre la Ruta Provincial 94, junto con mejoras de iluminación.

La propuesta apunta a integrar el área comprendida entre el acceso, las calles urbanas y los espacios destinados a la circulación recreativa, aprovechando las obras que se vienen ejecutando en el sector.

La colocación de hormigón iniciada esta semana representa así una nueva etapa dentro de ese proceso. El avance sobre Calle 71 amplía la superficie pavimentada y mejora la conexión del ingreso por Avenida 64 con el entramado urbano, en uno de los sectores que concentra buena parte de las obras viales realizadas recientemente en la ciudad.