Venado Tuerto: Abrieron la inscripción para 52 viviendas

Las familias interesadas podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el domingo 27 de septiembre a las 23.59. El trámite se realiza de manera online a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda.

El Gobierno de Santa Fe abrió la inscripción para participar del sorteo de 52 viviendas que se construyen en el barrio Cayetano Silva de Venado Tuerto, una obra que ya transita su etapa avanzada de ejecución y que permitirá incorporar nuevas soluciones habitacionales en la ciudad.

Las personas interesadas tendrán tiempo hasta el domingo 27 de septiembre a las 23.59 para inscribirse o actualizar la información cargada previamente. El procedimiento se realiza exclusivamente a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV) de la Provincia, donde quienes ya poseen una ficha mantienen sus datos y pueden ingresar mediante la Identificación Digital Ciudadana.

Entre las condiciones establecidas para integrar el padrón se encuentran formar parte de un grupo familiar, acreditar una antigüedad mínima de cuatro años de residencia o actividad laboral en Venado Tuerto, contar con ingresos demostrables y no ser titular de una vivienda.

La inscripción es personal, gratuita y tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes deberán revisar que la información incorporada al registro se encuentre completa y actualizada antes del cierre del plazo.

Una obra que supera el 70% de avance

Las viviendas forman parte del plan provincial que comenzó a ejecutarse en el barrio Cayetano Silva. Según los últimos datos difundidos, la construcción de las unidades alcanza aproximadamente un 72% de avance, mientras que los trabajos correspondientes a infraestructura básica se encuentran en torno al 45%.

El proyecto contempla 39 viviendas de tres dormitorios, 10 unidades compactas de dos dormitorios y tres casas adaptadas para personas con discapacidad motriz. Además de los dormitorios, las unidades dispondrán de estar-comedor, cocina, baño y lavadero exterior.

En paralelo se ejecutan las obras necesarias para integrar el nuevo sector habitacional a la trama urbana, con infraestructura y servicios complementarios.

La construcción había sido licitada por el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe con un presupuesto oficial de 5.262 millones de pesos, a valores de octubre de 2024, y un plazo original de ejecución de 14 meses. En enero de 2025 se presentaron ocho empresas interesadas en desarrollar el proyecto.

Cómo realizar la inscripción

Para participar, los interesados deben ingresar a la plataforma provincial del Registro Digital de Acceso a la Vivienda y completar o actualizar su ficha antes de las 23.59 del 27 de septiembre.

La Provincia recomienda realizar el trámite con anticipación para disponer de tiempo suficiente para comprobar los datos declarados. Para consultas vinculadas específicamente con este proceso de inscripción se encuentra disponible el correo socialstafe_dpvyu@santafe.gob.ar.

Con la apertura del registro comienza así la instancia administrativa para conformar el padrón de postulantes que podrán participar del sorteo de las 52 unidades actualmente en construcción en Venado Tuerto.