El gobierno de Venado Tuerto inauguró la renovación integral de la Plaza ARA San Juan

El intendente Leonel Chiarella encabezó este lunes la inauguración de la renovación integral de la plaza “ARA San Juan”, ubicada en Italia y Los Fresnos, en barrio Santa Rosa. La actividad contó además con la presencia del secretario de Gobierno, Mariano De Mattia; concejales de la ciudad; representantes vecinales y vecinos del barrio.

Durante el acto, Chiarella destacó la importancia de los espacios públicos en la vida cotidiana de los barrios y sostuvo: “No es lo mismo vivir en un barrio donde no hay plazas, donde no hay espacio público, que vivir en una ciudad o en un barrio donde cruzás la calle y tenés una plaza para jugar, donde hacés tres cuadras y tenés otra plaza. Creo que eso para nosotros es muy importante porque se genera comunidad”.

El intendente también hizo referencia al mobiliario instalado y señaló que los bancos fueron realizados con plástico reciclado, como parte del trabajo que lleva adelante la ciudad en materia de separación y recuperación de residuos. En ese sentido, remarcó que este tipo de acciones demuestran que “el esfuerzo que hacemos todos los venadenses vale la pena”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, brindó detalles sobre el alcance de la intervención y el trabajo realizado por las distintas áreas municipales: “Pudimos, a través de la articulación de distintas áreas del Municipio y unificando recursos, hacer un desarrollo completo de esta plaza, duplicando por lo menos su cantidad de metros cuadrados, su calidad y su desarrollo”.

UNA OBRA ELEGIDA POR LOS VECINOS

La plaza “ARA San Juan” fue uno de los espacios elegidos por los vecinos durante la votación ciudadana realizada el año pasado en el marco del programa “Quiero a Mi Plaza”, impulsado por la Subsecretaría de Vecinales. La intervención surgió así de una decisión tomada a partir de la participación de la comunidad.

La renovación incluyó la ejecución de veredas perimetrales, un playón deportivo, nomencladores, nuevas luminarias LED, mangrullos, mobiliario urbano, juegos infantiles y cestos para residuos, entre otras mejoras.

La intervención en la plaza “ARA San Juan” se suma a las obras que el Gobierno de Venado Tuerto viene desarrollando en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura de los barrios y generar lugares de encuentro para las familias.