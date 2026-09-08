Venado Tuerto: 22 familias dieron otro paso hacia la casa propia

Veintidós familias recibieron la documentación correspondiente a terrenos adjudicados a través de la quinta edición del programa municipal Nuestro Terreno. La entrega se realizó en barrio Santa Rosa y marca una nueva instancia para avanzar en la posesión de los lotes y comenzar a proyectar la construcción de las viviendas.

El acto tuvo lugar en la renovada plaza “ARA San Juan”, ubicada en Italia y Los Fresnos, y contó con la participación del intendente Leonel Chiarella, la diputada provincial Sofía Galnares, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, concejales y familias beneficiarias.

Los terrenos forman parte de los 75 lotes sorteados en diciembre dentro de Nuestro Terreno 5. Los adjudicatarios que participaron de esta instancia habían firmado sus boletos de compraventa el pasado 12 de junio y, tras completar los pasos previstos por el programa, recibieron ahora las carpetas correspondientes.

Del sorteo a la posesión del terreno

Durante el encuentro, Chiarella destacó el recorrido realizado por los beneficiarios desde la inscripción hasta esta nueva etapa, que les permitirá comenzar a proyectar sus viviendas sobre los terrenos adjudicados.

“Lo que empezó con un clic en la computadora de anotarse, una bolilla en el sorteo, firmar el papel que era el boleto de compraventa, hoy se transforma en realidad. Se convierte en el terreno, en poder pisarlo, saber cuáles son esas medidas y empezar a proyectar nada más y nada menos que el sueño de la casa propia”, expresó el intendente.

La entrega de la documentación representa uno de los últimos pasos administrativos antes de que las familias puedan avanzar sobre los terrenos. En ese proceso, la adjudicación deja de ser únicamente el resultado del sorteo para traducirse en la posibilidad concreta de comenzar una vivienda.

Chiarella también hizo referencia al impacto que tendrá la futura construcción de casas en un sector de la ciudad que comienza a incorporar nuevas familias y servicios.

“Hoy es un terreno baldío, pero seguramente dentro de pocos meses ya van a empezar las primeras paredes de las cocinas, de los comedores, de los dormitorios, los asadores. Y creo que eso es lo más importante, porque lo que se genera es familia, lo que se genera es comunidad”, sostuvo.

Un programa que ya alcanzó 505 terrenos sorteados

Por su parte, Mariano De Mattia remarcó que Nuestro Terreno fue concebido como una herramienta para poner tierra de propiedad municipal a disposición de vecinos que buscan acceder a un lote donde construir su vivienda.

Con las sucesivas ediciones realizadas hasta el momento, el programa alcanzó los 505 terrenos sorteados en Venado Tuerto. El funcionario destacó además la decisión de mantener su continuidad y evitar que la iniciativa quede limitada a una única convocatoria.

La quinta edición tuvo como eje la adjudicación de 75 parcelas durante el sorteo realizado en diciembre. La entrega concretada ahora corresponde a 22 familias que ya habían atravesado la instancia de firma del boleto de compraventa y completaron posteriormente los requisitos establecidos para avanzar en la posesión.

El proceso forma parte de una política municipal que busca incorporar terrenos disponibles al desarrollo urbano y acompañar su ocupación con las obras necesarias para la llegada de nuevos vecinos.

Infraestructura para el crecimiento del sector

Los terrenos entregados se encuentran en un área de barrio Santa Rosa que atraviesa un proceso de transformación. En ese sector se ejecutan trabajos de apertura y mejorado de calles, tendido eléctrico domiciliario y alumbrado público, infraestructura necesaria para acompañar la futura construcción de viviendas.

La entrega se realizó precisamente en la plaza “ARA San Juan”, espacio público ubicado dentro de esa zona y recientemente renovado. La incorporación de nuevos hogares y las intervenciones sobre calles y servicios van configurando así una expansión del tejido urbano en esta parte de Venado Tuerto.

Con esta nueva etapa de Nuestro Terreno 5, las 22 familias comenzaron a dejar atrás las instancias administrativas iniciadas con la inscripción y el sorteo para avanzar sobre los lotes que les fueron adjudicados. El próximo paso estará vinculado con los proyectos particulares de construcción que cada beneficiario pueda desarrollar sobre su terreno.