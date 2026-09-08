Nación concesionó por 20 años la Autopista 9 Rosario-Córdoba

La administración quedó en manos de una UTE integrada por AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta. El corredor abarca 363 kilómetros de la Ruta Nacional 9 y sumará una estación de peaje en Leones. La concesión forma parte de un paquete de casi 682 kilómetros que también comprende sectores de las rutas nacionales 19 y 34.

El Gobierno nacional adjudicó por 20 años la concesión de la autopista Rosario-Córdoba a un consorcio privado que asumirá la explotación, administración, conservación y mantenimiento de uno de los principales corredores viales del centro del país.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, dentro de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El denominado Tramo Centro fue adjudicado a la unión transitoria integrada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A.

En el caso de la Ruta Nacional 9, la concesión comprende 363,16 kilómetros desde el empalme con la Avenida Circunvalación de Rosario hasta el inicio de la Red de Accesos a Córdoba. Sin embargo, el contrato es más amplio: incorpora además 130,08 kilómetros de la Ruta Nacional 19, desde Santo Tomé hasta el límite entre Santa Fe y Córdoba, y 188,68 kilómetros de la Ruta Nacional 34, entre Rosario y su empalme con la RN 19. En total, el Tramo Centro alcanza 681,92 kilómetros.

Un nuevo peaje sobre la autopista

EEl esquema contempla tres estaciones de cobro sobre la autopista Rosario-Córdoba: Carcarañá, James Craik y una nueva estación en Leones, esta última en territorio cordobés. A ellas se sumarán otros puntos dentro del Tramo Centro, entre ellos Totoras sobre la RN 34 y San Francisco sobre la RN 19.

La propuesta presentada por la UTE adjudicataria estableció una tarifa de referencia de 1.399 pesos sin IVA para vehículos categoría 1 con TelePASE. El mecanismo nacional prevé que las tarifas puedan actualizarse mediante los índices contemplados en los contratos y que determinadas condiciones de transitabilidad deban alcanzarse antes de aplicar plenamente los valores ofertados.

El modelo impulsado por Nación elimina los subsidios públicos para la operación de estos corredores y establece que las concesionarias deberán financiar las intervenciones y recuperar las inversiones principalmente mediante el cobro de peajes. Vialidad Nacional conservará la función de fiscalización y control del cumplimiento de los contratos.

Una de las empresas pertenece a la familia Mogetta

La integración de la UTE tiene además un componente político. Guido Mogetta S.A. pertenece al grupo empresario de la familia de Franco Mogetta, quien ocupó la Secretaría de Transporte de la Nación durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

Mogetta había asumido el cargo al comienzo de la administración libertaria y su renuncia se hizo efectiva el 9 de mayo de 2025. La empresa familiar, fundada por su padre, tiene antecedentes en construcción vial, obra pública, transporte y actividades vinculadas con la minería.

La Resolución 1379/2026 no registra objeciones ni incompatibilidades respecto de la participación de Guido Mogetta S.A. en el proceso licitatorio. La UTE superó la evaluación técnica y se impuso posteriormente por su oferta económica.

Qué trabajos deberán realizar

El nuevo esquema no está planteado como un programa general de construcción de nuevas autopistas, sino principalmente como una transferencia al sector privado de la conservación, rehabilitación y operación de corredores existentes. Entre las tareas previstas figuran bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento de banquinas, iluminación, limpieza, corte de pasto y mejoras de seguridad vial.

No obstante, el Tramo Centro incluye también intervenciones específicas de mayor alcance. Los pliegos contemplan, entre otras obras, reconstrucción de losas en la autopista Rosario-Córdoba, construcción de banquinas pavimentadas entre Rosario y Carcarañá, rehabilitación de sectores de la RN 19 y trabajos sobre el puente del río Carcarañá en la RN 34. También aparecen actuaciones puntuales destinadas a mejorar la capacidad vial en el área metropolitana de Rosario.

La Etapa III adjudicada por el Gobierno nacional comprende en total más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores. Con su incorporación, la Red Federal de Concesiones supera los 9.000 kilómetros de rutas nacionales transferidas al nuevo esquema de gestión privada, por trazas que concentran, según datos oficiales, aproximadamente el 80% del tránsito del país.