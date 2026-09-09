Pullaro confirmó un estadio multipropósito para Venado Tuerto

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la Provincia construirá un estadio cubierto multipropósito en Venado Tuerto, durante una videollamada que mantuvo junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, con el intendente Leonel Chiarella. El proyecto replicará el concepto de los escenarios desarrollados en Rosario, Santa Fe y Rafaela para los Juegos Suramericanos y tendrá capacidad para recibir competencias deportivas, espectáculos y actividades culturales.

La comunicación, posteriormente difundida por el intendente venadense, muestra el momento en que Pullaro formaliza la decisión provincial y plantea además uno de los pasos que deberá resolver el Municipio: definir el terreno donde se emplazará el complejo.

“Entendimos con Lisandro (Enrico) que teníamos que tener también un estadio similar al que construimos en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela, en tu ciudad”, le comunicó el gobernador a Chiarella.

Pullaro aseguró además que la intención es avanzar rápidamente con la iniciativa. “Dentro de muy poco vamos a llevar adelante el proyecto. Ustedes tienen que decirnos en qué terreno, pero vamos a hacerlo en un plazo lo más breve posible”, afirmó durante la videollamada.

El modelo de los estadios de los Juegos Suramericanos

La obra proyectada para Venado Tuerto tendrá como referencia los nuevos estadios multipropósito desarrollados por el Gobierno santafesino en las ciudades que recibirán los Juegos Suramericanos. Según los detalles brindados por Enrico, contará con aproximadamente 3.000 butacas para espectadores sentados y podrá alcanzar una capacidad cercana a 6.000 personas cuando también se utilice el campo de juego, como en recitales, actos y otros encuentros masivos.

El edificio tendrá una altura aproximada de 12 metros y estará diseñado para distintas configuraciones. Entre las disciplinas previstas aparecen futsal, vóley, pádel, patín, gimnasia artística y boxeo, aunque su infraestructura también permitirá organizar espectáculos musicales y propuestas culturales.

“Contará con unas 3.000 butacas para espectadores sentados, mientras que para eventos que utilicen también el campo de juego, como recitales y actos, la capacidad podría ampliarse a 6.000 personas”, explicó Enrico.

El ministro destacó además que este tipo de escenarios incorpora espacios modernos, tecnología, iluminación y una arquitectura adaptable a distintas actividades, características que podrán observarse en los estadios construidos para las competencias internacionales.

El Municipio deberá aportar una definición clave

Tras recibir la confirmación, Chiarella señaló que el Municipio comenzará a trabajar en la búsqueda del lugar adecuado. El propio Pullaro se lo planteó durante la comunicación con una indicación concreta: “Andá buscando el terreno, Leo”.

El intendente respondió que la noticia representa una oportunidad importante para la ciudad y posteriormente confirmó que los equipos municipales analizarán las alternativas disponibles para definir el emplazamiento.

“Es una gran noticia. La verdad que me emociona. Es algo que le va a hacer muy bien a la ciudad”, expresó Chiarella durante el anuncio.

Posteriormente, el mandatario local remarcó que el estadio tendrá alcance regional por la posibilidad de recibir actividades deportivas, culturales y espectáculos capaces de convocar público de otras localidades del sur santafesino.

“Invencible Venado Tuerto”

Durante la videollamada, Pullaro vinculó expresamente el futuro escenario con la línea de estadios provinciales denominada “Invencible”. Chiarella retomó luego esa denominación al comunicar públicamente el proyecto como “el Invencible de Venado Tuerto”.

Por el momento, la Provincia informó las características generales de la infraestructura y el compromiso de avanzar con el proyecto, mientras que la ubicación todavía deberá ser definida. De acuerdo con la información difundida junto con el anuncio, la expectativa es que durante 2027 pueda iniciarse la construcción.

La concreción del estadio incorporará a Venado Tuerto un espacio cubierto de una escala actualmente inexistente en la ciudad, con capacidad para combinar deporte de competencia, actividades culturales y espectáculos masivos, y extenderá hacia el sur provincial el modelo de infraestructura desarrollado para los Juegos Suramericanos.