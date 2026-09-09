Santa Isabel: Avanza la segunda etapa de pavimentación de Avenida Santa Fe

La Comuna de Santa Isabel inició la segunda etapa de hormigonado de Avenida Santa Fe, con trabajos concentrados en el tramo comprendido entre las calles Italia y General Roca. La intervención se ejecuta con recursos propios y mano de obra local.

Las tareas están a cargo del personal del Área de Obras Públicas y cuentan con la supervisión técnica de Damián Zilli. Según informó el gobierno local, durante la ejecución se realizan los ensayos y controles correspondientes para verificar la calidad y resistencia del hormigón utilizado.

El intendente Pablo Giorgis, destacó la modalidad elegida para llevar adelante esta nueva etapa y remarcó la utilización de fondos de la administración local.

“Acá no hay magia, hay trabajo, planificación y amor por nuestro pueblo. Esta avenida la estamos haciendo con recursos propios, con la plata de los isabelenses y con nuestros trabajadores”, expresó Giorgis.

La pavimentación busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial sobre Avenida Santa Fe, una arteria sobre la que la localidad viene desarrollando distintas intervenciones de infraestructura urbana.

La actual etapa da continuidad a los trabajos iniciados durante este año sobre la avenida, avanzando progresivamente sobre nuevos sectores de la traza. La ejecución por administración comunal permite utilizar personal y recursos locales para concretar la obra.

Con el hormigonado entre Italia y General Roca, Avenida Santa Fe suma un nuevo tramo pavimentado, dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura vial urbana de Santa Isabel.