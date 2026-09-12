Venado Tuerto recuperó el histórico velódromo del Parque Municipal

Después de ocho años sin actividad, el ciclismo volvió este sábado al Velódromo Municipal de Venado Tuerto, con la inauguración de las obras de remodelación del histórico óvalo ubicado en el Parque Municipal General Belgrano. La reapertura tuvo inmediatamente su regreso a la competencia con el X Gran Premio Pieraccini Competición.

El acto fue encabezado por el intendente Leonel Chiarella y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, junto a la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los diputados Sofía Galnares y Leo Calaianov, concejales, funcionarios provinciales y municipales, referentes del ciclismo y vecinos.

La intervención permitió recuperar uno de los escenarios deportivos históricos de la ciudad, a partir de una inversión del Gobierno de Santa Fe y las gestiones realizadas desde el Municipio. Durante la ceremonia, Chiarella reconoció especialmente a los integrantes de la comunidad ciclista que durante años reclamaron la recuperación de la pista.

“Nunca bajaron los brazos y siempre siguieron luchando por esta obra. Desde el primer día que nos reunimos buscamos un montón de variantes para poder repavimentar el velódromo”, recordó el intendente, quien vinculó la concreción del proyecto con el compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro para completar distintas intervenciones dentro del Parque Municipal.

Más infraestructura para el deporte

Chiarella sostuvo que la recuperación del velódromo forma parte de un proceso más amplio de incorporación de infraestructura deportiva y destacó el impacto que tienen las competencias provinciales y nacionales para Venado Tuerto.

“Ahí está la clave de lo que vamos dimensionando como ciudad y de lo que implica el deporte. Implica oportunidades para los jóvenes, una cultura distinta, trabajar en equipo, disciplina y, para la ciudad, desarrollo”, afirmó.

En ese marco, vinculó la reapertura con el reciente anuncio de la Provincia para construir el estadio cubierto multipropósito “Invencible Venado Tuerto”, un proyecto que ampliará la capacidad de la ciudad para recibir competencias deportivas, espectáculos y otras actividades de gran escala.

“No es una fecha más, no es una inauguración más. Es el reconocimiento a los deportistas, al ciclismo y, por sobre todas las cosas, dejar plantada la bandera de que en Venado Tuerto hay ciclismo por muchos años más”, remarcó Chiarella.

Enrico destacó el regreso del ciclismo

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, también puso el acento en la recuperación de un espacio largamente esperado por ciclistas y familias vinculadas a la disciplina.

“Me da mucha alegría ver otra vez este ambiente del ciclismo en la ciudad. Hacía mucho que no se veía”, señaló, y recordó las gestiones realizadas junto a instituciones y referentes deportivos para poder avanzar con el proyecto.

Enrico explicó que la obra presentó desafíos técnicos particulares debido a las características propias de un velódromo, especialmente por las pendientes y los peraltes necesarios para permitir la circulación a alta velocidad.

El ministro sostuvo además que la intervención completa otro de los sectores pendientes dentro de la renovación del Parque Municipal General Belgrano. “Faltaba el velódromo, que siempre se lo habíamos asegurado a los muchachos, y lo cumplimos gracias al gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó.

La emoción de los Pieraccini

La reapertura tuvo un significado especial para Luis y Edgardo Pieraccini, referentes del ciclismo venadense y protagonistas durante años de las gestiones para recuperar el espacio. Durante la jornada también estuvo presente el recuerdo de su padre Luis, histórico referente de la disciplina.

Con los ciclistas nuevamente recorriendo el óvalo, Luis Pieraccini expresó: “Siento satisfacción y orgullo de que Venado Tuerto se vuelva a instalar en lo más alto. Se trabajó mucho, mucho, mucho para que esto fuera una realidad”.

“Estoy desbordado. Estoy feliz, emocionado, es pasión. Todo lo que te puedas imaginar es hoy. Es tocar el cielo con las manos”, agregó.

Una remodelación integral

Los trabajos realizados sobre el velódromo incluyeron el fresado completo de la carpeta de rodamiento, la corrección de pendientes en las rectas y los peraltes de las curvas y el refuerzo de la base en los sectores que presentaban mayor deterioro.

Posteriormente se aplicó un riego de liga y una nueva carpeta de cinco centímetros de concreto asfáltico, con el objetivo de conseguir una superficie uniforme y apta para el ciclismo de alta velocidad.

También se reconstruyó un tramo de aproximadamente diez metros del muro perimetral, donde se incorporó un nuevo acceso, y se reemplazó la antigua baranda metálica por una nueva estructura alrededor de la pista. A pedido de la Federación de Ciclismo, se sumó además una cabina de control elevada para mejorar la visualización durante las competencias.

La recuperación del velódromo se incorpora así a las mejoras ejecutadas en la pista de atletismo, los vestuarios y los sanitarios del Parque Municipal General Belgrano, que en las últimas semanas volvió a concentrar competencias deportivas de alcance provincial y nacional.