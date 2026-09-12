Santa Fe impulsa ventas digitales de pymes en todo el país

Santa Fe busca ampliar la inserción de sus pequeñas y medianas empresas en el comercio electrónico y consolidar los canales digitales como una vía para vender fuera de la provincia. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el 86% de las ventas realizadas por firmas santafesinas en plataformas digitales tiene como destino otras provincias.

Puccini expuso esta semana en Buenos Aires durante Mercado Libre Experience 2026, uno de los principales encuentros regionales del sector, donde presentó la estrategia provincial orientada a vincular a comercios y pymes con la economía digital, mejorar sus condiciones logísticas y generar nuevas oportunidades comerciales.

«En un contexto económico nacional complejo, en el que el comercio y el consumo registran caídas significativas, el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro tiene una premisa innegociable: no cruzarse de brazos y salir a buscar oportunidades reales para el entramado productivo», afirmó el ministro.

Ventas fuera de la provincia

Durante su intervención, Puccini remarcó que el 86% de lo que venden las pymes santafesinas por plataformas digitales se envía a otras provincias, un dato que, según planteó, muestra el peso que adquirió el comercio electrónico como herramienta para ampliar mercados más allá del lugar de origen de cada empresa.

«Santa Fe es la tercera economía de Argentina y tiene un rol protagónico. Nuestra provincia no especula: trabaja y produce. El 86% de lo que venden nuestras pymes a través de estas plataformas se envía a otras provincias. El comercio digital se convirtió en una verdadera herramienta de exportación interna, que genera empleo genuino y sostiene a la industria local», señaló.

El ministro indicó además que el comercio electrónico representa entre el 12% y el 14% del comercio total del país, por lo que consideró que todavía existe un amplio margen para la expansión de este canal.

En el primer semestre de 2026, la facturación del sector alcanzó 19,5 billones de pesos, un 28% más que en el mismo período del año anterior, con 181,5 millones de órdenes de compra.

Puccini también puso el foco en el impacto laboral del ecosistema digital y sostuvo que por cada empleo directo se generan otros siete puestos indirectos vinculados con actividades comerciales, logísticas y de servicios.

Como ejemplo de la transformación en el interior provincial, durante el encuentro se presentó el caso de Muebles Mosconi, empresa radicada en Cañada de Gómez. La firma atravesó un proceso de reconversión que amplió su alcance comercial y actualmente concentra el 50% de sus ventas en canales digitales.

El costo logístico como factor clave

Otro de los ejes de la exposición fue la necesidad de reducir los costos de distribución para que las empresas del interior puedan competir en mejores condiciones. Puccini destacó las inversiones privadas destinadas a la logística de última milla, la consolidación de nodos de distribución en la Región Centro y una red nacional integrada por 45 centros logísticos y más de 1.100 puntos de entrega.

Para la Provincia, bajar el costo logístico es determinante para mejorar la competitividad territorial y evitar que la distancia respecto de los grandes centros de consumo se transforme en una desventaja para las empresas.

«La competitividad no se declama: se construye con obras concretas. Si bajamos el costo logístico, una pyme de Cañada de Gómez, Rafaela o Venado Tuerto puede competir en igualdad de condiciones con una empresa radicada en el AMBA», sostuvo Puccini.

En ese marco, vinculó la estrategia digital con la inversión pública provincial en infraestructura y mencionó las obras en el Aeropuerto Internacional de Rosario, que incluyen la repavimentación integral de sus 3.000 metros de pista y la ampliación de 10.500 metros cuadrados de terminal.

«Mientras la obra pública nacional se frenó, en Santa Fe decidimos invertir con recursos propios en infraestructura estratégica para la producción. Modernizamos el Aeropuerto Internacional de Rosario con la repavimentación integral de sus 3.000 metros de pista y la ampliación de 10.500 metros cuadrados de terminal. El objetivo es consolidarlo como un nodo logístico multimodal y articularlo con herramientas como Exporta Simple, para que la producción santafesina llegue al país y al mundo directamente desde nuestro territorio», agregó.

Más herramientas para comercios y pymes

La participación de Santa Fe en Mercado Libre Experience se integra al trabajo provincial para acercar herramientas digitales a comercios y pequeñas industrias. La estrategia apunta a facilitar el acceso a capacitación, nuevos canales de venta y soluciones logísticas, especialmente en un escenario de menor consumo interno.

El objetivo es que más empresas incorporen el comercio electrónico como un canal estable de comercialización y puedan ampliar su mercado más allá de las ciudades o regiones donde desarrollan actualmente su actividad.

«En un momento económico difícil, el Estado santafesino debe ser un puente. Acompañamos a comercios y pequeñas industrias con capacitación y logística para abrirles nuevas vidrieras en todo el país. Queremos que ninguna pyme de la provincia quede afuera de este canal y pueda seguir defendiendo el trabajo santafesino», concluyó Puccini.