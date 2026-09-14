Ruta Provincial 96: El primer tramo supera el 90% y avanza hacia Venado Tuerto

La construcción de la nueva Ruta Provincial 96 entró en una etapa clave: el primer tramo, entre Miguel Torres y Chovet, supera el 90% de ejecución, mientras comenzaron los trabajos correspondientes a las etapas que extenderán el corredor hasta Venado Tuerto.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó que en el tramo inicial ya finalizaron las capas estructurales y la ejecución de la carpeta asfáltica. Los trabajos pendientes corresponden principalmente a tareas complementarias antes de completar la intervención.

Entre ellas se encuentran la demarcación horizontal, señalización vertical, colocación de barandas e iluminación, además de trabajos sobre los cordones de la rotonda ubicada en Chovet.

“El asfalto ya está terminado y la obra supera el 90%. Ahora quedan la pintura, la cartelería, las barandas, la iluminación y algunos detalles en la rotonda de Chovet”, detalló Di Gregorio.

La obra comienza a extenderse hacia Venado Tuerto

Mientras el tramo Miguel Torres-Chovet ingresa en su fase final, comenzaron las primeras tareas vinculadas con la continuidad de la Ruta 96. La segunda etapa comprende el recorrido desde Chovet hasta el sector de El Jardín, en jurisdicción de Elortondo, mientras que el tercer tramo llegará desde allí hasta Venado Tuerto.

El proyecto forma parte de una nueva conexión vial para el departamento General López y fue planteado por la Provincia como una alternativa de circulación frente a la situación de la Ruta Nacional 33.

“Estamos hablando de una obra que cambia la conectividad de esta zona. El tramo entre Miguel Torres y Chovet está prácticamente terminado y representa una alternativa concreta frente a una ruta 33 que lamentablemente sigue esperando respuestas de Nación”, sostuvo la senadora.

La primera etapa de la Ruta 96 había sido licitada por el Gobierno provincial en diciembre de 2024 y comprende aproximadamente 13,4 kilómetros entre Miguel Torres y Chovet. Con el avance de los siguientes tramos, el nuevo corredor tendrá continuidad hasta Venado Tuerto y su futura circunvalación.