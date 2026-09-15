María Teresa: Goyechea cuestionó a Di Gregorio por la Escuela de Enfermería

El presidente comunal difundió una carta abierta dirigida a la senadora por General López y le reclamó que explique qué gestiones realizó ante la Provincia y qué acciones impulsará para recuperar la formación de enfermería en la localidad.

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, profundizó este martes el reclamo por la Escuela de Enfermería de la localidad y dirigió una carta abierta a la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, a quien le pidió que informe públicamente qué gestiones realizó frente a la decisión provincial que impidió la apertura de una nueva cohorte durante 2026.

“Desde que el Gobierno Provincial decidió cerrar la Escuela de Enfermería de María Teresa, nunca vi ni escuché públicamente de su parte una acción, un reclamo o una manifestación en defensa de su continuidad”, planteó Goyechea en el inicio de la carta. Luego formuló dos preguntas centrales: “¿Qué hizo para evitar el cierre de nuestra Escuela de Enfermería y qué piensa hacer para lograr su reapertura?”.

El conflicto se arrastra desde comienzos de este año. La Tecnicatura Superior en Enfermería funcionaba en María Teresa como extensión áulica del Colegio Superior Nº 50 de Rufino y, según informó oportunamente la Comuna, el Ministerio de Educación provincial resolvió no habilitar una nueva cohorte para 2026. Para ese ciclo había más de 15 personas inscriptas y el gobierno local había ofrecido afrontar los traslados docentes para sostener el cursado, aunque la decisión provincial no fue modificada.

El planteo sobre la representación departamental

En su carta, Goyechea puso especialmente el foco en la responsabilidad política de Di Gregorio como representante de General López. Recordó que durante los años de funcionamiento de la carrera estudiaron personas provenientes de María Teresa, Villa Cañás, San Gregorio, Diego de Alvear, Elortondo, Christophersen, Santa Isabel y otras localidades del departamento.

También cuestionó lo que considera una falta de pronunciamiento público de la legisladora sobre el tema. “La veo con mucha actividad mediática y en redes sociales, prácticamente todos los días. Entiendo que esa es su dinámica y la respeto. Pero precisamente por eso me llama aún más la atención su silencio sobre este tema”, expresó.

Goyechea vinculó además la continuidad de la formación con las oportunidades laborales y la autonomía económica de las mujeres. Según consignó en la carta, el 100% de las egresadas fueron mujeres, muchas de ellas mayores de 25 años que habían encontrado en la oferta local una posibilidad de estudiar que anteriormente no habían tenido por razones económicas, familiares o de distancia.

“Cerrar esta carrera no fue solamente eliminar una oferta educativa: fue cerrar una puerta al trabajo, a la autonomía económica y a la movilidad social de muchas mujeres de nuestros pueblos”, sostuvo.

La comparación con Trabajo Social

Uno de los puntos políticos centrales de la carta es la comparación con la carrera de Trabajo Social que se dicta en Venado Tuerto. En julio, Di Gregorio acompañó en el Senado provincial un proyecto destinado a garantizar la continuidad de institutos superiores que forman técnicos en Trabajo Social, entre ellos el Instituto Católico de Enseñanza Superior (ICES) de Venado Tuerto. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara alta y buscó preservar esas propuestas académicas y permitir su articulación con universidades.

Goyechea valoró aquella intervención, pero utilizó el antecedente para reforzar su reclamo: “¿Por qué esos mismos argumentos valen para una carrera que se cursa en Venado Tuerto y no para Enfermería, que se cursaba en María Teresa?”.

“No cuestiono que haya defendido aquella carrera. Quiero que defienda Enfermería con la misma convicción”, agregó.

El cuestionamiento no es nuevo. Ya en julio el presidente comunal había planteado públicamente la misma comparación luego de conocerse la iniciativa vinculada con Trabajo Social, mientras desde María Teresa continuaban las actividades para reclamar la recuperación de la formación en enfermería. Entre esas acciones se realizó el concurso provincial de fotografía “El cuidado en imágenes”, orientado a visibilizar el impacto de la formación de profesionales sanitarios en las comunidades del interior.

Un pedido dirigido también a Pullaro y Goity

En el cierre de la carta, Goyechea dejó abierta la posibilidad de que Di Gregorio haya realizado gestiones que no hayan trascendido públicamente y pidió que, en caso de existir, sean informadas. Al mismo tiempo, le reclamó que intervenga ante el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro para intentar revertir la situación.

“Senadora, no le estoy pidiendo un favor. Le estoy pidiendo representación”, afirmó el presidente comunal antes de reiterar la pregunta que atraviesa toda la carta: “¿Qué hizo y qué va a hacer para que la Escuela de Enfermería de María Teresa vuelva a abrir sus puertas?”.