Venado Tuerto: Condenan a un hombre por tres delitos

El tribunal homologó un procedimiento abreviado y condenó a Nicolás Martín Bernabé Vallejos a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de hechos delictivos cometidos en Venado Tuerto entre 2024 y 2026. La sentencia comprende una defraudación mediante la aplicación Mercado Pago, el encubrimiento por la tenencia de un teléfono celular robado y un robo calificado por efracción en una vivienda en construcción.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Mayra Vuletic, junto con la defensora pública Antonela Dalzotto, quien representó al imputado. Tras analizar los términos convenidos por las partes, el tribunal homologó el procedimiento abreviado y dictó la pena acordada.

El uso de un celular robado para transferir dinero

El primero de los hechos juzgados ocurrió en abril de 2024, luego del robo de un teléfono celular perteneciente a una víctima de apellido Mariotti.

Según la investigación, el imputado utilizó el teléfono sustraído para transferirse $70.000 desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima hacia una caja de ahorro del Banco Nación registrada a su nombre. El dispositivo no contaba con contraseña de seguridad, circunstancia que facilitó el acceso a la aplicación financiera.

La maniobra fue denunciada el 12 de abril de 2024 en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y dio inicio a la investigación penal.

El encubrimiento de otro teléfono sustraído

La segunda causa incorporada al acuerdo abreviado estuvo vinculada con un celular Samsung A12 que había sido robado el 11 de abril de 2024 de una vivienda ubicada sobre calle Almafuerte al 2900.

La acusación sostuvo que Vallejos conservó el dispositivo pese a conocer que provenía de un hecho ilícito, conducta que fue encuadrada como el delito de encubrimiento.

Ambas investigaciones iniciadas durante 2024 fueron posteriormente acumuladas con una tercera causa abierta por un robo cometido en mayo de este año.

Robo en una vivienda en construcción

El tercer episodio ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo de 2026 en una vivienda en construcción ubicada sobre calle Balcarce al 2700.

De acuerdo con la acusación fiscal, Vallejos ingresó junto a otro hombre tras violentar la cerradura de la reja de acceso. La casa estaba deshabitada y del lugar sustrajeron un disco de arado para cocinar con su tapa, un acolchado de dos plazas, una frazada y una olla.

Durante el hecho también desprendieron de una pared un televisor Philco de aproximadamente 55 pulgadas, aunque finalmente quedó apoyado sobre un sillón dentro de la vivienda. La maniobra provocó daños en la pared. Además, retiraron una ventana de aluminio de un ventiluz y utilizaron una silla para facilitar el ingreso y la extracción de distintos elementos.

Los daños y faltantes fueron constatados mediante una inspección ocular, registros fotográficos y un croquis elaborado durante las actuaciones policiales.

Fue encontrado oculto en un pozo

Horas después del robo, el propietario de la vivienda encontró al acusado escondido dentro de un pozo en una construcción abandonada ubicada en la zona de Almafuerte y Azcoaga.

Según el expediente, Vallejos intentó ocultarse, pero fue retenido por el dueño del inmueble y un acompañante hasta la llegada de efectivos policiales.

Durante ese momento manifestó que había estado con otra persona, quien le habría entregado distintos elementos para vender, y aseguró que desconocía que esos objetos provenían del robo investigado.

Tras un llamado a la Central de Emergencias 911, un móvil policial llegó al lugar y concretó su aprehensión.

Condena mediante juicio abreviado

Los tres hechos fueron incorporados a un único procedimiento abreviado impulsado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el propio imputado.

Finalmente, el tribunal impuso una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, además de las accesorias legales y el pago de las costas procesales.

La resolución puso fin a las investigaciones por defraudación, encubrimiento y robo calificado por efracción derivadas de hechos ocurridos entre abril de 2024 y mayo de 2026 en Venado Tuerto.