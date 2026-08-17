Teodelina: Un auto volcó en Ruta 94 y su ocupante resultó herido

Un automóvil volcó durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Provincial 94, en cercanías de la Curva de Varela. La única persona que viajaba en el vehículo sufrió politraumatismos y debió ser trasladada para recibir atención médica.

El siniestro fue informado alrededor de las 7:10 por el Centro de Monitoreo de Villa Cañás, que alertó a los Bomberos Voluntarios de esa ciudad sobre el vuelco ocurrido antes de llegar al sector conocido como Curva de Varela.

Al arribar la dotación cañaseña, personal de Bomberos Voluntarios de Teodelina y del servicio de emergencias médicas 107 ya se encontraba asistiendo al único ocupante del automóvil siniestrado.

Asistencia y traslado del ocupante

Según el parte difundido por Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, la persona presentaba politraumatismos que hicieron necesaria su inmovilización antes de ser retirada del lugar.

Tras las primeras tareas de asistencia, el paciente fue trasladado por personal del servicio de emergencias médicas de Teodelina para continuar con la evaluación y atención correspondientes. El informe no precisó el centro de salud al que fue derivado ni brindó mayores detalles sobre su estado posterior.

La información oficial tampoco indicó las circunstancias que provocaron el vuelco ni precisó la mecánica previa del siniestro. Hasta el momento, únicamente se confirmó que se trató de un automóvil con un solo ocupante.

Amplio operativo sobre la Ruta Provincial 94

Una vez atendida la emergencia, la dotación de Villa Cañás realizó el relevamiento correspondiente y verificó que no hubiera otras personas involucradas ni riesgos adicionales que requirieran nuevas tareas de rescate o prevención.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás y Teodelina, personal policial y de Tránsito de ambas localidades, unidades del SIES 107 de Villa Cañás y Teodelina y personal de Emcofir.

Finalizadas las actuaciones en el lugar y luego de comprobar que no existían otras situaciones que requirieran su intervención, los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás emprendieron el regreso al cuartel sin registrarse nuevas novedades.