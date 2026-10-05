Exigen al Gobierno de Milei explicar si hubo obras antes de subir el peaje de Ruta 8

El diputado provincial Leo Calaianov presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique las condiciones bajo las cuales se autorizó el nuevo cuadro tarifario del peaje de la Ruta Nacional 8 y, especialmente, detalle si la concesionaria VIAL 8 realizó las obras previstas antes de comenzar a cobrar los nuevos valores. El planteo también alcanza a la eliminación del pago en efectivo y al esquema que obliga a quienes no tienen TelePASE a abonar una tarifa equivalente al doble.

La presentación fue realizada en la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe y pone el foco sobre el tramo de la Ruta 8 que atraviesa el sur provincial, donde funciona la estación de peaje de Venado Tuerto. Calaianov solicitó conocer qué procedimiento siguió Vialidad Nacional para habilitar el aumento y si previamente fueron verificadas y aprobadas las intervenciones contempladas dentro de la nueva concesión.

Las obras que quedaron bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del pedido apunta a establecer si VIAL 8 cumplió con los trabajos que debía ejecutar sobre el corredor, entre ellos tareas de bacheo, señalización, reposición y mantenimiento de barandas e iluminación. La presentación solicita además conocer si esas intervenciones fueron inspeccionadas y certificadas por Vialidad Nacional antes de autorizar el nuevo cuadro tarifario.

El planteo adquiere relevancia porque la Ruta Nacional 8 comenzó en septiembre una nueva etapa de administración privada. VIAL 8 reemplazó a Corredores Viales S.A. y quedó a cargo de un corredor de aproximadamente 720 kilómetros que incluye las rutas nacionales 8, 36 y 193 y la A-005, atravesando Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Dentro de ese esquema funcionan las estaciones de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. La empresa concesionaria tiene a su cargo la explotación, conservación y mantenimiento del corredor, mientras que Vialidad Nacional conserva las funciones de fiscalización y control del cumplimiento contractual.

Un aumento que llegó junto con el fin del efectivo

Los cambios comenzaron a sentirse durante septiembre. Desde el 12 de septiembre, el peaje para los vehículos de categoría 1 pasó de 1.500 a 1.834,95 pesos con TelePASE, lo que representó un incremento cercano al 22,3%.

Pero el aumento no fue la única modificación para quienes utilizan habitualmente la Ruta 8. Con la nueva concesión también dejó de aceptarse dinero en efectivo en las cabinas. Los conductores que no están adheridos a TelePASE pueden continuar pagando mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales en las vías habilitadas, aunque deben afrontar un costo sensiblemente mayor.

Para un automóvil de categoría 1, mientras el valor con TelePASE es de 1.834,95 pesos, el pago electrónico manual representa aproximadamente 3.669,90 pesos, es decir, el doble. La diferencia generó un impacto particular entre usuarios ocasionales y vecinos de localidades de la región que utilizan el corredor para desplazamientos cotidianos.

También piden explicaciones por el cobro doble

El pedido presentado por Calaianov busca determinar además qué normativa habilita esa diferencia tarifaria, cuál fue el procedimiento administrativo seguido para su aplicación y de qué manera fueron comunicadas las modificaciones antes de entrar en vigencia.

El legislador también solicitó información sobre el estado actual y el cronograma de las obras previstas para el tramo concesionado, con el objetivo de conocer qué trabajos fueron realizados, cuáles fueron certificados por Vialidad Nacional y qué intervenciones permanecen pendientes.

El nuevo planteo legislativo agrega así un capítulo al cambio que comenzó a experimentar la Ruta Nacional 8 durante septiembre. Tras el aumento, la eliminación del efectivo y la implementación de un fuerte diferencial para quienes no utilizan TelePASE, ahora el foco se traslada a las obligaciones de la concesionaria y a las condiciones que permitieron habilitar el nuevo cuadro tarifario.

Qué dice la resolución que adjudicó la concesión

La Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, publicada a fines de julio, adjudicó el denominado Tramo Puntano —que comprende la Ruta Nacional 8 y la estación de peaje de Venado Tuerto— a la empresa que luego conformó VIAL 8. El acto administrativo estableció una tarifa ofertada de 1.440,08 pesos sin IVA, pero no detalla por sí solo el procedimiento mediante el cual se llegó al valor de 1.834,95 pesos que comenzó a cobrarse desde el 12 de septiembre. Precisamente, uno de los puntos del pedido presentado por Calaianov apunta a que el Gobierno nacional informe qué procedimiento y qué normativa habilitaron el nuevo cuadro tarifario.