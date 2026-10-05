Santa Isabel: Casi la mitad de la población depende solo de la salud pública

El 47,8% de la población no cuenta con obra social ni prepaga y depende exclusivamente del sistema público para su atención sanitaria. El dato surge del Censo Santa Isabel 2025 y de la proyección realizada sobre una población estimada de 4.800 habitantes, que también expone una importante brecha entre las personas que declaran patologías o discapacidades y aquellas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los resultados difundidos por el Gobierno de Santa Isabel colocan a la salud entre los principales desafíos surgidos del relevamiento. De acuerdo con el informe, la falta de cobertura formal alcanzaría a 2.260 personas, mientras que el 52,2% restante dispone de algún tipo de cobertura mediante obras sociales, PAMI, IAPOS o Incluir Salud.

El estudio también permite observar dónde busca atención la población. Al agrupar las respuestas, el 59,9% utiliza el sistema público, frente al 37,3% que recurre al sector privado y un 2,8% correspondiente a otras opciones o respuestas no especificadas. Dentro del sistema sanitario local, el informe identifica al SAMCo Miguel Rueda como la principal referencia, con el 44,8% de las menciones individuales.

El sistema público concentra la mayor demanda

La magnitud de la población sin cobertura constituye uno de los principales datos del eje sanitario. Entre quienes sí poseen cobertura, el 28,2% corresponde a otras obras sociales, el 18,6% a PAMI, el 5,2% a IAPOS y el 0,2% a Incluir Salud. De esta manera, prácticamente una de cada dos personas depende de manera exclusiva de los servicios públicos para resolver sus necesidades de atención.

El propio diagnóstico considera esta situación como un indicador de la centralidad que tiene el SAMCo dentro de la estructura sanitaria local. La información resulta relevante para dimensionar la demanda de consultas, controles, atención de enfermedades y demás prestaciones que deben ser absorbidas por el sector público.

Los datos adquieren además una particular importancia al considerar la estructura demográfica de la localidad. La proyección estima una población de 4.800 habitantes, con una edad promedio de 37,7 años, mientras que las personas de 60 años o más representan el 22,3% del total. El informe advierte que este proceso de envejecimiento plantea desafíos de mediano plazo para los sistemas de salud y cuidados.

Una brecha en el acceso al CUD

Otro de los resultados significativos aparece en materia de discapacidad y acceso a derechos. Según la proyección, el 20,5% de la población —unas 972 personas— declaró presentar alguna patología o discapacidad. Sin embargo, solamente el 4,5%, equivalente a 204 personas, cuenta con Certificado Único de Discapacidad.

La diferencia se profundiza al analizar el acceso efectivo a prestaciones: de quienes poseen CUD, apenas el 12,8% recibe una prestación asociada, lo que representa 26 personas según la estimación incluida en el documento. El informe interpreta esta diferencia como una posible demanda insatisfecha de acompañamiento para realizar trámites vinculados con la certificación y el acceso a los beneficios correspondientes.

A partir de estos resultados, el Gobierno local planteó la necesidad de orientar recursos y políticas públicas hacia el acompañamiento de las personas que necesitan gestionar derechos sanitarios, particularmente en los procedimientos relacionados con el CUD.

Los números son una proyección estadística

El informe realiza una aclaración metodológica relevante para interpretar correctamente las cifras. El Censo Santa Isabel 2025 relevó efectivamente 2.217 personas y 854 viviendas, mientras que los valores absolutos difundidos posteriormente fueron proyectados sobre una población estimada de 4.800 habitantes y 1.849 viviendas.

Por lo tanto, cifras como las 2.260 personas sin cobertura médica o las 972 que declaran una patología o discapacidad no corresponden a personas individualmente censadas en esa cantidad, sino a una estimación obtenida al trasladar proporcionalmente los porcentajes encontrados durante el relevamiento original.

La metodología utilizó un factor de proyección de 2,1651 y mantuvo sin modificaciones las proporciones observadas entre las personas efectivamente encuestadas. El propio documento advierte que se trata de una aproximación estadística y que los resultados podrían variar si la población que no fue relevada tuviera características distintas a la muestra analizada.

Más allá de esa limitación, el diagnóstico proporciona una radiografía que permite identificar prioridades. En materia sanitaria, los resultados señalan especialmente dos: la elevada dependencia del sistema público de salud y la brecha existente en el acceso al CUD y sus prestaciones, datos que ahora forman parte de la base utilizada para planificar las políticas públicas locales.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026