Ruta Provincial 94: Dos personas fueron hospitalizadas tras el vuelco de un auto

Dos personas fueron trasladadas al hospital durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 94, en sentido a Teodelina. El automóvil terminó apoyado sobre su techo en la banquina y sus dos ocupantes lograron salir del habitáculo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El llamado fue recibido alrededor de las 5.52, cuando el sistema de emergencias solicitó la presencia de Bomberos por un accidente vehicular ocurrido sobre la ruta. Una dotación se movilizó de inmediato y, al arribar al lugar, constató que un automóvil había volcado por causas que hasta el momento no fueron determinadas.

Los ocupantes ya estaban fuera del vehículo

De acuerdo con el informe de Bomberos, las dos únicas personas que viajaban en el automóvil se encontraban fuera del habitáculo cuando llegaron los rescatistas. Ambas estaban siendo asistidas por personal del SIES 107.

Luego de la primera evaluación realizada en el lugar, los dos ocupantes fueron trasladados al nosocomio local para una evaluación médica más completa y recibir la atención correspondiente. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre las lesiones sufridas ni sobre su evolución posterior.

La mecánica del siniestro tampoco fue determinada. El informe se limita a señalar que el vehículo, por circunstancias que se desconocen, protagonizó un vuelco y terminó sobre la banquina con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Controlaron posibles riesgos tras el vuelco

Una vez atendidos los ocupantes, los bomberos trabajaron en la seguridad de la escena para descartar riesgos derivados del accidente. Entre las tareas realizadas se efectuó el control de posibles derrames de combustible y la desconexión de la batería del automóvil, medidas preventivas habituales ante este tipo de siniestros.

Luego de comprobar que no existían otros peligros y dejar la situación bajo control, el personal regresó al cuartel sin registrarse nuevas novedades.

En el operativo participaron Bomberos, Policía, personal de Tránsito, SIES 107 y Emcofir.