Villa Cañás: Condenaron al exjefe de ANSES por abuso sexual

El exjefe de la oficina de ANSES en Villa Cañás, W.A.M., fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo período, tras ser considerado responsable de un hecho de abuso sexual simple ocurrido en marzo de 2023 dentro de la dependencia estatal.

La sentencia fue dictada el lunes 28 de septiembre en los Tribunales de Venado Tuerto por la jueza Andrea Cavallero, quien intervino como tribunal unipersonal en el juicio oral. La magistrada declaró al acusado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple.

La acusación durante el debate estuvo a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, en representación del Ministerio Público de la Acusación. La investigación había sido iniciada por la fiscal Mayra Vuletic, quien llevó adelante las primeras actuaciones y también estuvo presente en una de las audiencias desarrolladas durante el juicio.

El hecho ocurrió dentro de la oficina de ANSES

De acuerdo con la acusación analizada durante el debate, el episodio ocurrió el 9 de marzo de 2023 en la oficina de ANSES de Villa Cañás, fuera del horario habitual de atención al público. La víctima había concurrido al organismo para realizar un trámite relacionado con una beca estudiantil para su hijo, luego de acordar previamente con el entonces jefe de la dependencia el momento en que debía presentarse.

Según se tuvo por acreditado en la sentencia, cuando ambos quedaron solos en el lugar, el acusado realizó actos de contenido sexual sin consentimiento. La acusación sostuvo que posteriormente arrinconó a la mujer contra una pared y la tocó por debajo de la ropa.

Para establecer la materialidad del hecho y la responsabilidad penal de el acusado, la jueza valoró en conjunto los testimonios producidos durante el juicio y la prueba documental incorporada al proceso. Entre los elementos analizados estuvieron la declaración de la víctima, distintos testimonios y conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos.

La función pública fue considerada al fijar la pena

El condenado se desempeñó durante 12 años como jefe de la oficina de ANSES de Villa Cañás. Al momento del juicio continuaba trabajando dentro del organismo como empleado, aunque ya no ocupaba aquella función jerárquica.

Esa circunstancia fue considerada por la jueza al momento de imponer la inhabilitación especial. La resolución tuvo en cuenta que la función que ejercía le había permitido recibir a la víctima fuera del horario de atención, en el marco de una gestión vinculada con el organismo.

La condena estableció tres años de prisión de ejecución condicional y el mismo período de inhabilitación para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Al tratarse de una pena condicional, el condenado no deberá cumplirla en prisión siempre que respete las condiciones impuestas judicialmente.

Entre las reglas fijadas se encuentran mantener domicilio, someterse al control de un patronato, observar buena conducta, no cometer nuevos delitos y abstenerse del consumo de estupefacientes o del abuso de alcohol. También se dispuso la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su familia y los testigos, ya sea personalmente, por terceros o a través de cualquier medio de comunicación.

La sentencia aún debe quedar firme

W.A.M. llegó al juicio en libertad y la jueza resolvió mantener esa situación cautelar. El cómputo de la pena quedó diferido hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La resolución también ordenó que, una vez firme, sea comunicada a ANSES. De ese modo, el organismo nacional quedará formalmente notificado de la condena y de la inhabilitación especial dispuesta para ejercer cargos públicos.