Villa Cañás: Un funcionario de la Anses fue imputado de abuso sexual

Una mujer que fue a realizar un trámite para una beca estudiantil de su hijo lo denunció. Contó lo sucedido y presentó 20 WhatsApp que el hombre le envió tras acosarla sexualmente.

Un funcionario de la oficina de la Anses de Villa Cañás fue imputado de abuso sexual contra una mujer que asistió a esa oficina para realizar un trámite.

Se trata de W. A. M., de 57 años, a quien M. L. C. también lo acusó de hostigamiento a través de seguimientos, amenazas telefónicas y hasta violencia física sobre ella. Paradójicamente, la víctima conocía al funcionario a través de la esposa del mismo.

La mujer concurrió a la repartición fuera del horario de atención, precisamente en virtud de ese conocimiento previo. Todo sucedió en una oficina de la Anses de Villa Cañás, a la que la denunciante concurrió para tramitar una beca estudiantil para su hijo de 17 años.

Según consta en la denuncia y en el texto de la audiencia imputativa del 21 de julio, los hechos se dieron así: “… el 10 de abril al empezar los trámites por una beca para mi hijo que debía presentar en la escuela y luego de hablar con dos empleadas, el encargado de la oficina, a quien conozco desde cuando vine a vivir a Villa Cañás y por ser marido de una mujer que es docente de la escuela a la que asiste mi hijo, me dijo que pasara cuando pudiera porque le avisé que estaba ocupada en el horario que correspondía. Lo hice a las 15.50, nos sentamos de uno y otro lado de su escritorio y comenzamos a hablar”.

La mujer contó que en medio de ese diálogo sucedió lo siguiente: “Me extrañó que él tuviera las dos manos abajo y cuando se levantó del sillón tenía todo su pene afuera, se estaba masturbando”. En ese momento ella le dijo: “¿Qué hacés enfermo?, y cuando quise salir de la oficina me pegó un manotazo, me puso contra la pared y con su pene fuera del pantalón me apoyó, me metió una mano por abajo de la remera y me tocó un pecho con un movimiento bastante brusco”. Y agregó: “Mi primera reacción fue pegarle un cabezazo pero le di con el labio, que luego se me puso morado y se me hinchó”.

Las cosas siguieron “con él sacándome a los empujones y diciéndome que yo estaba loca, que no olvidara que conocía a mi hijo y por donde andaba, a mi cuñado y a amigas”. La mujer dijo que también la persiguió con “mensajes de que cuánto salía mi silencio, también me pedía perdón, me ofrecía trabajo y hasta vino a mi casa, pero no lo atendí”. Dijo que demoró en hacer la denuncia por temor, “por lo que dijo de mi hijo”.

“Yo estoy sola en la ciudad con mi hijo y tengo miedo por él. También le conté a mi exmarido, quien me dijo que lo denunciara y que le contara lo que pasó a nuestro hijo”, figura en el texto de la causa, en la que además presentó 20 capturas de WhatsApp como pruebas del hostigamiento del que fue víctima.

En otra parte, la denunciante señaló que ese mismo día el hombre en cuestión le había dicho: “Dale, dale chiquita, si no pasa nada, estamos solo vos y yo, no te hagas la loquita, no es para tanto”. Y agregó: «Me cuestionó mi vestimenta (un short, una musculosa y ojotas), y que había ido vestida así a propósito».

En el expediente también figura que ella señaló: “Al otro día vino a mi casa la policía a notificarme que estaba denunciada por el delito de extorsión”.

La imputación fue a través de la fiscal adjunta , Dra. Mayra Vuletic, de la 3ª circunscripción de Venado Tuerto.